Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Μετά την φονική χιονοθύελλα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία

Τουλάχιστον 60 οι νεκροί. Κάτοικοι απομακρύνουν τους μεγάλους όγκους χιονιού έξω από τα σπίτια τους. Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.



Χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης απομακρύνουν τους μεγάλους όγκους χιονιού έξω από τα σπίτια και τα καταστήματά τους, μετά τη φονική χιονοθύελλα των Χριστουγέννων.

«Εξακολουθεί να χιονίζει. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες», λέει ο μετεωρολόγος Μπομπ Όραβετς.

Το δυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την «αρκτική εισβολή» που σάρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας των ΗΠΑ.

«Αυτά είναι πιθανότατα τα τελευταία χιόνια», σύμφωνα με τον Όραβετς, ο οποίος διαβεβαιώνει πως η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά: «Από την Πέμπτη θα ανέλθει στους 8°C και το Σάββατο θα φτάσει τους 12°C». Σήμερα εξακολουθούσε να επικρατεί δριμύ ψύχος σε αρκετά σημεία της Νέας Υόρκης, με τον υδράργυρο να δείχνει –2°C.

Σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών, σύμφωνα με το δίκτυο NBC News.

Το Μπάφαλο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία της Νέας Υόρης, βρέθηκε «στο μάτι του κυκλώνα». Η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ έκανε λόγο για «επική» κακοκαιρία, χωρίς προηγούμενο εδώ και πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα με τους New York Times, περισσότεροι από 30 θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας έχουν αναφερθεί στις κομητείες Ίρι και Νιαγάρα. Ορισμένα θύματα εγκλωβίστηκαν επί ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους, άλλοι υπέστησαν έμφραγμα προσπαθώντας να φτυαρίσουν το χιόνι. Η κομητεία Ίρι προειδοποίησε τους κατοίκους ότι η εξουθένωση από το φτυάρισμα χιονιού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη μέση ή ακόμη και καρδιακή προσβολή.

Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές όπου σημειώθηκαν διακοπές. Υπολογίζεται ότι περίπου 122.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη τη χώρα (έναντι 1,8 εκατ. το Σάββατο), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us. Πάνω από το 72% αυτών εντοπίζονται στο Όρεγκον και στην Καλιφόρνια.

Διακοπές υδροδότησης αναφέρθηκαν στην Ατλάντα και στο Τζάκσον του Μισισίπι, εξαιτίας σπασμένων αγωγών.

