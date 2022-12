Κόσμος

Ισπανία: Κατασχέθηκαν πάνω από 4 τόνοι χασίς σε σκάφος (βίντεο)

Οι ισπανικές αρχές παρακολουθούσαν το πλοίο. Από που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά.



Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε 4,4 τόνους χασίς που προορίζονταν για τη Λατινική Αμερική, ύστερα από έφοδο τελωνειακών σε σκάφος που έπλεε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας.

Συνελήφθησαν δύο Βρετανοί που επέβαιναν στο πλοίο.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, οι ισπανικές αρχές παρακολουθούσαν το πλοίο ύστερα από πληροφορίες που είχαν λάβει από τη βρετανική αστυνομία.

Τα ναρκωτικά φορτώθηκαν στο πλοίο στη δυτική ακτή του Μαρόκου, αλλά οι διακινητές υποχρεώθηκαν να αλλάξουν ρότα λόγω καταιγίδας και να εισέλθουν στα ισπανικά χωρικά ύδατα.

Τελωνειακοί βρήκαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν το πλοίο και μετά την επιβίβασή τους σε αυτό, διενήργησαν έρευνα κατά την οποία εντόπισαν 130 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 4.400 κιλά χασίς.

Το πλοίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κάντιθ και τα δύο μέλη του πληρώματος, βρετανικής υπηκοότητας, συνελήφθησαν.

