ΗΠΑ: σπάνιος πυγμαίος ιπποπόταμος γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο (βίντεο)

Το σπάνιο ζωάκι που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, είναι είδος προς εξαφάνιση.

Ένα μωρό ιπποπόταμος πυγμαίος, είναι το νέο μέλος ενός ζωολογικού κήπου στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Ο ιπποπόταμος, ήρθε στη ζωή στις 6 Δεκμβρίου σύμφωνα με την ανακοίνωση του ζωολογικού κήπου και ακόμη δεν του έχει δοθεί όνομα.

Σύμφωνα με το CNN, είναι ο δεύτερος πυγμαίος ιπποπόταμος που έχει γεννηθεί ποτέ στη Βιρτζίνια.

Το ιπποποταμάκι, γεννήθηκε 7 κιλά και η ανάπτυξή του είναι ραγδαία καθώς μια εβδομάδα αργότερα ήταν ήδη σχεδόν 11 κιλά. Σημειώνεται ότι ένας πυγμαίος ιπποπόταμος μπορεί να φτάσει και τα 272 κιλά.

Η μητέρα και το μωρό βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο αλλά σύντομα οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά το μωρό.

Οι πυγμαίοι ιπποπόταμοι χαρακτηρίζονται ως είδος υπό εξαφάνιση από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 2.500 στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

