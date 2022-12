Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: “Η πανδημία τελείωσε, βιώνουμε το πρώτο ενδημικό κύμα”

Οι επιστημονικές εκτιμήσεις για την “τακτική” εμφάνιση των κρουσμάτων και η αναφορά για το ενδεχόμενο άμεσης άρσης κάθε μέτρου.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Ιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charite στο Βερολίνο και σύμβουλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης Κρίστιαν Ντρόστεν δήλωσε ότι η πανδημία του κορονοϊού έχει τελειώσει και ότι στην παρούσα φάση «βιώνουμε το πρώτο ενδημικό κύμα του ιού SARS-CoV-2». Σύμφωνος με την εκτίμηση του διακεκριμένου καθηγητή εμφανίστηκε και ο υπουργός Υγείας και καθηγητής Επιδημιολογίας Καρλ Λάουτερμπαχ (SPD), ο οποίος ωστόσο προειδοποίησε ότι «η άμεση άρση όλων των μέτρων θα συνιστούσε απροσεξία».

Ο κ. Ντρόστεν «έχει δίκιο ότι έχουμε περάσει στην ενδημική κατάσταση των κυμάτων κορονοϊού, τα οποία επηρεάζουν πλέον μόνο τμήματα του πληθυσμού», δήλωσε ο κ. Λάουτερμπαχ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι παραμένει ζωτικής σημασίας η προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με τη χρήση μάσκας ή την απομόνωση. «Οι κλινικές είναι γεμάτες, το προσωπικό τους υπερφορτωμένο, οι θάνατοι πολλοί και ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας και εξήγησε ότι η μόνιμη εξαφάνιση του παθογόνου είναι απίθανη, παρά τα προστατευτικά μέτρα και τους εμβολιασμούς και έτσι ο ιός θα επιστρέφει πάντα, αλλά πιθανότατα μακροπρόθεσμα μόνο με ήπια συμπτώματα.

Ο φιλελεύθερος (FDP) υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν, αντιδρώντας στις δηλώσεις του κ. Ντρόστεν, ζήτησε από την πλευρά του άμεση κατάργηση όλων των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό. «Ο Κρίστιαν Ντρόστεν ήταν ένας από τους πιο προσεκτικούς επιστήμονες κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα το συμπέρασμά του είναι ότι η πανδημία τελείωσε και ότι βρισκόμαστε σε ενδημική κατάσταση. Ως πολιτική συνέπεια, θα πρέπει να καταργήσουμε τα τελευταία μέτρα προστασίας», δήλωσε ο κ. Μπούσμαν. Αυτή τη στιγμή είναι οι κρατιδιακές κυβερνήσεις που αποφασίζουν για τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε περιοχή, με αποτέλεσμα οι κανονισμοί να διαφέρουν από κρατίδιο σε κρατίδιο.?

