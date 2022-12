Προβλέψεις Μεντβέντεφ: Πόλεμος Γερμανίας - Γαλλίας, επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ

Ανάμεσα στις προβλέψεις του στενού συνεργάτη του Προέδρου της Ρωσίας, που προκαλούν αίσθηση, είναι και η αναφορά στον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εκτός από το νέο του πόστο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είχε να μοιραστεί και άλλα "νέα": τις προβλέψεις του για το επόμενο έτος.

Ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, αγαστός σύμμαχος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, βλέπει τις πολιτικές του "μετοχές" να αυξάνονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα υπηρετεί πλέον ως αναπληρωτής του Ρώσου προέδρου σε ένα όργανο που θα εποπτεύει τη στρατιωτική βιομηχανία. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησε μια σπάνια ξένη επίσκεψη στην Κίνα, έχοντας συνομιλίες για θέματα εξωτερικής πολιτικής με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι ακραίες δηλώσεις και η εμπρηστική ρητορική Μεντβέντεφ μετά την έναρξη του πολέμου έχουν μετατραπεί σε ρουτίνα. Έχει δημιουργήσει το προφίλ του "γερακιού", πλαισιώνοντας τη ρωσική εισβολή με όρους Αποκάλυψης και θρησκευτικούς όρους, αναφερόμενος στους Ουκρανούς με χαρακτηρισμούς όπως «κατσαρίδες» σε μια ρητορική που το Κίεβο τονίζει ότι έχει ανοιχτά γενοκτονικό χαρακτήρα.

Τώρα, ήρθε η σειρά των προβλέψεων του για το επόμενο έτος: μεταξύ άλλων, προβλέπει πόλεμο μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ που θα οδηγήσει τον Ίλον Μασκ να γίνει πρόεδρος.

8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Musk’ll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil War’s end, will have been given to the GOP