Μάβερικς - Ντόντσιτς: Μυθική εμφάνιση με 60άρα και triple double (βίντεο)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έγραψε Ιστορία στον αγώνα των Μάβερικς με τους Νικς.



Ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κατέγραψε τουλάχιστον 60 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε έναν αγώνα, καθώς οδήγησε τους Μάβερικς σε μια απίθανη νίκη στην παράταση εναντίον των Νικς με 126-121 (κ.α. 115-115).

Οι Μάβερικς βρέθηκαν να χάνουν με 110-101 με λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη πριν ο Ντόντσιτς κλέψει την παράσταση. Χρειαζόμενος δύο πόντους για να ισοφαρίσει το παιχνίδι με 4,2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι ο Σλοβένος αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη βολή που είχε, μάζεψε μόνος του το ριμπάουντ και σκόραρε για την ισοφάριση. Στην παράταση πρόσθεσε άλλους 7 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Ο Ντόντσιτς είχε 60 πόντους (19/25 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 16/22 βολές), 21 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 47 λεπτά συμμετοχής! Μάλιστα, o Ντόντσιτς είναι ο έβδομος παίκτης που καταγράφει tripe-double 50 πόντων στο ΝΒΑ, ενώ ο 23χρονος Σλοβένος γίνεται ο νεότερος που το πετυχαίνει, παίρνοντας το ρεκόρ από έναν θρύλο του αθλήματος, τον Ουίλτ Τσάμπερλεν.

Από εκεί και πέρα 25 πόντους πρόσθεσε για το Ντάλας ο Σπένσερ Ντίνγουιτι και 19 ο Κρίστιαν Γουντ.

Για τη Νέα Υόρκη ο Κουέντιν Γκράιμς είχε 33 πόντους (7/16 τρίποντα) ενώ 29 πόντους και 18 ριμπάουντ είχε ο Τζούλιους Ραντλ.

