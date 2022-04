Αθλητικά

NBΑ – Ντόντσιτς: Ανατροπή με την τεχνική ποινή που δέχθηκε με τους Μπλέιζερς

Η τεχνική ποινή που δέχθηκε ο αστέρας των Μέβερικς, ήταν η 16η της σεζόν, γεγονός που θα απέκλειε από το κρίσιμο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου, κόντρα στους Σπερς.

Ο αστέρας των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, απέφυγε την τιμωρία ενός αγώνα, αφού το ΝΒΑ ακύρωσε την τεχνική ποινή, που του επιβλήθηκε για διαμαρτυρία στον αγώνα με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ήταν η 16η τεχνική ποινή που οδηγεί αυτόματα σε αποκλεισμό ενός αγώνα.

Αλλά η ανατροπή από το ΝΒΑ, θα επιτρέψει στον Ντόντσιτς να παίξει στον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου της Κυριακής, όταν η ομάδα του Ντάλας υποδεχθεί τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Να σημειωθεί ότι εάν μία πιθανή νίκη των Μάβερικς συνδυαστεί με ήττα των Γουόριορς από τους Πέλικανς, τότε το Ντάλας θα κατακτήσει την 3η θέση στην Δύση.

