Αθλητικά

Μάβερικς - Νοβίτσκι: Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα του έξω από τo γήπεδο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γερμανός θρύλος του ΝΒΑ έχει πλέον το δικό του άγαλμα έξω από το γήπεδο του Ντάλας και τα αποκαλυπτήρια έγινα ανήμερα τα Χριστούγεννα.



Το άγαλμα του Ντιρκ Νοβίτσκι κοσμεί από σήμερα (25/12) τον περιβάλλοντα χώρο του "American Airlines Center" στη "Victory Plaza" του Ντάλας.

Ο Γερμανός διεθνής πάουερ φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα των Μάβερικς από το 1998 έως το 2019, με την ομάδα του Ντάλας να είναι η μοναδική στην καριέρα του. Αφού πρώτα απέσυραν τη φανέλα με το Νο41 στις 5 Ιανουαρίου 2022, οι Μάβερικς φρόντισαν να τιμήσουν και με άγαλμα τον κορυφαίο παίκτη στην Ιστορία τους, ο οποίος είναι πρώτος σε πόντους και σε συμμετοχές ανάμεσα σε άλλες πρωτιές του σε στατιστικές κατηγορίες.

Σε μία λαμπρή εκδήλωση, η οποία ονομάστηκε 'All Four One', ανήμερα τα Χριστούγεννα και πριν το τζάμπολ της χριστουγεννιάτικης αναμέτρησης των Μάβερικς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Ντιρκ Νοβίτσκι δάκρυσε βλέποντας το βίντεο στο οποίο ο γλύπτης περιέγραφε πως θα βλέπουν οι άνθρωποι αυτό το άγαλμα έξω από το "American Airlines Center", μετά από... 500 χρόνια.

Ο γλύπτης αναπαριστά τη γνωστή κίνηση του Ντιρκ Νοβίτσκι όσο ακόμη αγωνιζόταν, δηλαδή το fadeaway με το ένα πόδι. Στο άγαλμα του Νοβίτσκι αναγράφεται και μία φράση με 21 γράμματα, όσες και οι σεζόν του Γερμανού διεθνή πάουερ φόργουορντ στους «Μαβς»... η φράση "Loyalty never fades away", δηλαδή «η αφοσίωση δεν ξεθωριάζει ποτέ».

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Νοβίτσκι αποτέλεσαν χριστουγεννιάτικο δώρο των Ντάλας Μάβερικς στους φιλάθλους τους.

A message from the man of the hour.



Congrats on this amazing accomplishment, Dirty! ?? #MFFL pic.twitter.com/BN1W9IkvMj — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 25, 2022

Εξάλλου, κλειστή παρέμεινε για τα Ι.Χ. και η Νοβίτσκι Γουέι, όπως έχει μετονομάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Ντάλας με ομόφωνη απόφασή του την πρώην Όλιβ Στριτ προς τιμήν του "Big German". Εκεί είχαν συγκεντρωθεί πολλοί φίλαθλοι των «Μαβς» για να παρακολουθήσουν από γιγαντοοθόνες τη στιγμή της αποκάλυψης του αγάλματος του Νοβίτσκι.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος το 2011 είχε οδηγήσει τους Ντάλας Μάβερικς στον μοναδικό τίτλο τους στο ΝΒΑ, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για ένταξη στο Hall of Fame. Η τάξη του 2023 θα ανακοινωθεί σε εκδήλωση την 1η Απριλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λεωφόρος Σουνίου: Η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει δημοτικό υπάλληλο (βίντεο)

“Qatar Gate” - SZ: Η Εύα Καϊλή στον ρόλο της αθώας διωκόμενης

Έβρος: Διακινητές περνούν μετανάστες από τα Λάβαρα (βίντεο ντοκουμέντο)