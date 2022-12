Παράξενα

ΠΑΣΟΚόπιτα: Βασιλόπιτα ΠΑΣΟΚ με φλουρί… πεντοχίλιαρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θραύση κάνουν οι βασιλόπιτες με τον Ήλιο του ΠΑΣΟΚ και το ιδιαίτερο φλουρί. Τι λέει η ιδιοκτήτρια του ζαχαροπλαστείου στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Η δοκιμή έγινε το περασμένο Πάσχα με τα σοκολατένια αυγά ΠΑΣΟΚ. Κέρδισε το «στοίχημα» με τους πελάτες και πλέον το ζαχαροπλαστείο της Ελένης Πεΐδου στην Κατερίνη, φτιάχνει βασιλόπιτες με τον Ήλιο του ΠΑΣΟΚ που αντί για φλουρί, έχουν… πεντοχίλιαρο!

«Πάσχα και Χριστούγεννα έχουμε το ΠΑΣΟΚ στα γλυκά. Το Πάσχα είχε γίνει χαμός, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να στείλουμε αυγά σε όλη την Ελλάδα που μας ζητούσαν, γιατί η σοκολάτα είναι ευαίσθητη. Επειδή όμως η βασιλόπιτα και το τσουρέκι ταξιδεύουν, είπαμε να το επαναλάβουμε ώστε να ευχαριστήσουμε τα Χριστούγεννα όσους ενδεχομένως δυσαρεστήσαμε το Πάσχα», αναφέρει η κ. Πεΐδου, που εμπνεύστηκε τα γλυκά με σχέδια του ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, εκατοντάδες είναι οι παραγγελίες για ΠΑΣΟΚόπιτα από όλη την Ελλάδα:

«Εκτός από την εορταστική περίοδο πολλές φορές ο κόσμος παραγγέλνει τούρτες ΠΑΣΟΚ. Μας έχουν ζητήσει πολλές φορές τον Ανδρέα, αλλά και τον Ανδρέα με τη Δήμητρα στο στιγμιότυπο που τον τάιζε τούρτα την ημέρα του γάμου τους. Πολύ δημοφιλές είναι και το στιγμιότυπο του Ανδρέα που κατεβαίνει από το αεροπλάνο και κάνει το διάσημο νεύμα στη Δήμητρα», σημειώνει στο thesstoday.gr η κα. Πεΐδου

Ανάμεσα στους πελάτες αυτών των γλυκών είναι βουλευτές του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο! Φυσικά οι περισσότεροι που επισκέπτονται τα καταστήματά της δείχνουν ενδιαφέρον για τις βασιλόπιτες ΠΑΣΟΚ, ενώ στα social media δεν είναι λίγοι αυτοί που ανοίγουν πολιτικές συζητήσεις κάτω από τις φωτογραφίες τους.

«Οι περισσότεροι πάντως λένε τι ωραία χρόνια που ήταν τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ», παρατηρεί η κ. Πεΐδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον - βιασμός 15χρονου: η αντιγραφή τηλεοπτικής σειράς, η “αγέλη” και το θύμα

Ενδοοικογενειακή βία: Γείτονες έσωσαν ανήλικη από τον πατέρα της

Τροχαίο με εγκλωβισμό: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα (εικόνες)