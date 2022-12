Κοινωνία

Τροχαίο: Φορτηγό έπεσε σε σταθμευμένο ΙΧ και σκότωσε τον οδηγό του

Φρικό θάνατο βρήκε ο οδηγός του ΙΧ που ήταν παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, φορτηγό προσέκρουσε σε προσωρινά σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον οδηγό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε παράπλευρη οδό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

