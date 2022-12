Life

ΟΑΣΘ: Πανηγυρική συνταξιοδότηση εργαζόμενου (βίντεο)

Ξεχωριστός ήταν ο αποχαιρετισμός του ανθρώπου που επί 34 χρόνια εργαζόταν στον ΟΑΣΘ.

Περπατώντας στο μονοπάτι που σχημάτισαν με αστικά λεωφορεία στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στον Φοίνικα και υπό τον ήχο συνεχιζόμενων κορναρισμάτων, ο Ραφαήλ Λαζάρου, μετά από 34 χρόνια δουλειάς στον οργανισμό, οδηγήθηκε στο νέο κεφάλαιο της ζωής του ως συνταξιούχος πλέον, με τη διοίκηση, τους οδηγούς και τους τεχνίτες, να του εύχονται… καλή αρχή.

Χωρίς να κρύβει την έκπληξη και τη συγκίνησή του για τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφοί του τον ξεπροβόδισαν στη νέα του ζωή, ο Ραφαήλ Λαζάρου, ο οποίος για περισσότερα από 30 χρόνια επισκεύαζε οχήματα του οργανισμού, πέρασε σήμερα για τελευταία φορά, ως εργαζόμενος τουλάχιστον, την πύλη του αμαξοστασίου του ΟΑΣΘ στον Φοίνικα.

Παρόντες στο ιδιαίτερο αυτό πάρτι αποχαιρετισμού ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης και ο γενικός γραμματέας του Συνδικάτου των Εργαζομένων του οργανισμού Αλέξης Γεωργιάδης.

