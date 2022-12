Κοινωνία

Missing alert για 31χρονη

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".



Οι αρχές αναζητούν μια 31χρονη γυναίκα που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 08/12/2022, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, η Παναγιωτίδου Χριστίνα, 31 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Παναγιωτίδου Χριστίνα έχει ύψος 1,67 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε λαδί μπουφάν, μπλουζάκι-τοπ, μαύρο αθλητικό παντελόνι, αθλητικά μπλε παπούτσια. Κρατούσε μια μαύρη τσάντα και φοράει γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

