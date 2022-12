Τοπικά Νέα

Μεσσηνία: Κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του

Δέκα πυροσβέστες με 5 οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα.

Η σορός ενός ηλικιωμένου άντρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Μίλα Μεσσηνίας, το πρωί της Τετάρτης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

