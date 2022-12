Κόσμος

Τουρκία - Ερντογάν: Ήττα σε όλα τα σενάρια δείχνει δημοσκόπηση

Σημαντική πτώση της δημοτικότητας του Τούρκου προέδρου αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

Κακές φαίνονται να είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο πρόεδρο, να γνωρίζει σημαντική πτώση της δημοτικότητάς του και να βρίσκεται πίσω από τους περισσότερους υποψήφιους της αντιπολίτευσης στην εκτίμηση ψήφου.

Πιο συγκεκριμένα, όταν οι ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να διαλέξουν μεταξύ του Ερντογάν και τέσσερα πρόσωπα που εικάζεται ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον κοινό υποψήφιο της αντιπολίτευσης, ο σημερινός πρόεδρος της Τουρκίας βρισκόταν σταθερά στη δεύτερη θέση.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο σημερινός δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς συγκεντρώνει ποσοστό 51,4% ενώ ο Ερντογάν μόλις 33,1%.

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, συγκέντρωσε το 36,9% έναντι του 43,2% του αντιπάλου του.

Αυτό ενδεχομένως να εξηγεί και το λόγο που τουρκικό δικαστήριο "κυνηγάει" τον Ιμάμογλου, ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για εξύβριση των μελών του τουρκικού Εκλογικού Συμβουλίου.

Κατά τη δημοσκόπηση, ο Ερντογάν θα ηττηθεί ακόμη και αν βρεθεί αντιμέτωπος με την επικεφαλής του ακροδεξιού «Καλού Κόμματο» Μεράλ Ακσενέρ.

Σε αυτό το σενάριο, η Ακσενέρ συγκεντρώνει το 42,4% ενώ ο Ερντογάν ακολουθεί με 36,3%.

Σκληρή "μάχη" θα πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που ο σημερινός πρόεδρος της Τουρκίας αντιμετωπίσει στην κάλπη τον πρόεδρο του κόμματος των Κεμαλιστών, Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου.

Ο Κιλιντσντάρογλου συγκεντρώνει το 38,6% στην εν λόγω δημοσκόπηση ενώ ο Ερντογάν ακολουθεί με μόλις μια μονάδα διαφορά.

