Σεισμός στην Εύβοια: Βίντεο από την στιγμή της ισχυρής δόνησης - Τι λένε οι σεισμολόγοι (εικόνες)

Αγωνία και μικροζημιές μετά τα 4,9 Ρίχτερ στην Εύβοια. Το πόρισμα για τον σεισμό της Εύβοιας της Επιτροπής Σεισμικού Κινδυνου.Οι συστάσεις στους πολίτες.

Σεισμός με επίκεντρο την Εύβοια, έγινε αισθητός στην Αττική στις14:24 της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην Εύβοια, σε απόσταση 5 χιλιομέετρων ανατολικά - νοτιαανατολικά των Ψαχνών.

Σύμφωνα με την μέτρηση, το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,9 βαθμοί της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13,2 χιλιόμετρα. Μέσα σε 1,5 ώρα μετά από τον σεισμό των 4.9 Ρίχτερ, ακολούθησαν δέκα μετασεισμοί με επίκεντρο στην ίδια περιοχή, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 3,5 Ρίχτερ λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, ενώ σχεδόν μια ώρα μετά ακολούθησε ακόμη ένας 3,2 Ρίχτερ.

Η εκτίμηση της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον σεισμό στην Εύβοια συνεδρίασε η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ.

Εκτιμήθηκε ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η ανακοίνωση

Αμέσως μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4.9 βαθμών της κλίμακας Richter που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή των Ψαχνών, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης ζήτησε την άμεση σύγκληση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, προκειμένου να εξετάσει όλα τα θέματα που αφορούν στον ισχυρό σεισμό.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιτροπής, η εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας παρακολουθείται συνεχώς από τα Εθνικά Δίκτυα Σεισμογράφων και Επιταχυνσιογράφων. Από την ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Στους πολίτες συστήνεται:

(α) να αποφεύγουν την είσοδο και την παραμονή τους σε κτίρια που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή είναι κατασκευές υψηλής τρωτότητας και (β) να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό, για την προστασία τους από πτώση αντικειμένων ή άλλων δομικών στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από σεισμούς, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.oasp.gr)

Παπαδόπουλος: Πέντε λόγοι για τους οποίους πρέπει να συγκληθεί η επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν πέντε λόγοι για τους οποίους πρέπει να συγκληθεί επιτροπή: ο ευρύτερος χώρος της Εύβοιας έχει διεγερθεί το τελευταίο διάστημα και εκτός από τους σεισμούς στην νότια Εύβοια τώρα έχουμε και σεισμούς στην κεντρική Εύβοια περιοχή που βρίσκεται κοντά στην Αττική το επίκεντρο του σημερινού σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά στο αστικό κέντρο της πόλης Χαλκίδας και πριν από λίγο καιρό είχε γίνει συζήτηση στην επιτροπή για την πόλη της Χαλκίδας σε σχέση με άλλους σεισμούς το ρήγμα των Ψαχνών είχε διεγερθει και πάλι το 2003 και είχε δώσει σεισμική δόνηση 5,05 Ρίχτερ, και ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεδριάσει επιτροπή να κάνει μία εκτίμηση αν ήταν ο κύριος σεισμός και να εκδώσει τα συμπεράσματα της.





Παπαζάχος: Προσοχή αλλά όχι πανικός

Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι ιδιαίτερος πανικός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, αναφορικά με τον σεισμό 4,9 Ρίχτερ , που σημειώθηκε στις 2:24 το μεσημέρι, με επίκεντρο την περιοχή των Ψαχνών, στην Εύβοια. Ο κ. Παπαζάχος τόνισε ότι "είναι μια περιοχή γνωστή και εκεί υπάρχει το γνωστό ρήγμα των Ψαχνών.Θεωρητικά το ρήγμα αυτό έχει μια δυνατότητα να δώσει σεισμό ακόμη και έξι Ρίχτερ αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει.Αντίθετα μέχρι τώρα το ρήγμα αυτό έχει κινηθεί διαφορετικά όπως για παράδειγμα το 2008 όπου σημειώνονταν μικροσεισμοί για περίπου για ένα χρόνο". Γιώργος Κελαϊδίτης: Προς το παρόν δεν εντοπίζονται προβλήματα Ισχυρή ήταν η σεισμική δόνηση με επίκεντρο τα Ψαχνά της Εύβοιας, δημιουργώντας έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή ωστόσο όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης προς το παρόν δεν εντοπίζονται προβλήματα. Συγκεκριμένα ο κ. Κελαϊδίτης δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ: «Ήταν μία πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση. Προς το παρόν δεν εντοπίζονται προβλήματα. Μίλησα και με κατοίκους στο χωρίο Πισσώνας που είναι κοντά στο επίκεντρο αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας έχουν αρχίσει περιπολίες ενώ οι σεισμικές δονήσεις συνεχίζονται». Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού Δύο βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν την ισχυρή σεισμική δόνηση που αναστάτωσε τους κατοίκους και τους έβγαλε στους δρόμους. Αρκετοί βγήκαν στους δρόμους, με τζαμαρίες να σπάνε, ενώ ειδικά κλιμάκια έχουν σπεύσει στην περιοχή, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να κουνηθεί ξανά η γη, λόγω μετασεισμών. Το eviathema.gr εξασφάλισε δύο βίντεο την ώρα του μεγάλου πρώτου σεισμού από δύο καταστήματα στην Εύβοια. Ένα από τη Χαλκίδα και ένα από τα Ψαχνά. Στο πρώτο κατάστημα ψιλικών στον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδας (δημοτική ενότητα Ληλαντίων διακρίνεται πως η ιδιοκτήτρια και η υπάλληλος βλέπουν τα ράφια να κουνιούνται και βγαίνουν πανικόβλητες από το μαγαζί. Το δεύτερο βίντεο προέρχεται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε κατάστημα στη Νέα Αρτάκη.

Πυροσβεστική: Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτίρια - Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ δεν έχει λάβει καμία κλήση για απεγκλωβισμό ατόμων Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτίρια μέχρι στιγμής, μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, 5 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά των Ψαχνών Ευβοίας και 65 χιλιόμετρα βόρεια των Αθηνών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει καμία κλήση για απεγκλωβισμό ατόμων. Επιπλέον, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ περιπολίες γίνονται από πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Ανάλογα, επίσης, έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος. Ακόμη, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου. Τέλος, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

