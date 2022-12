Κόσμος

Ζελένσκι: Eλεύθεροι χιλιάδες Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου σε ανταλλαγές με τη Μόσχα

Η Ουκρανία εξασφάλισε την απελευθέρωση 1.456 αιχμαλώτων πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας, στις 24 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανακοίνωση του έγινε στην ετήσια ομιλία του στο Κοινοβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Το Κίεβο και η Μόσχα έχουν προχωρήσει σε μια σειρά ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου τους τελευταίους μήνες. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η απελευθέρωση των αιχμαλώτων πολέμου είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

Η Ρωσία πιστεύεται ότι κρατά χιλιάδες Ουκρανούς αιχμαλώτους, όμως ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο. Αλλά τα δύο στρατόπεδα έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το ένα το άλλο για κακομεταχείριση κρατουμένων.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στα μέσα Νοεμβρίου, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου βασανίστηκαν «συστηματικά» από ρωσικές δυνάμεις και ότι μαρτυρίες ανέφεραν επίσης περιπτώσεις κακομεταχείρισης από την ουκρανική πλευρά.

Στις 20 Οκτωβρίου, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κρατούσε «περισσότερους από 6.000 Ουκρανούς αιχμαλώτους», αριθμό που δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο και το Κίεβο δεν σχολίασε.

