Κόσμος

Υπάλληλος μίνι μάρκετ έριξε κουβά με παγωμένο νερό σε άστεγη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο μέσα σε λίγα 24ωρα έγινε viral και ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ απέλυσε την 44χρονη. Υπενθυμίζεται ότι οι θερμοκρασίες στις ΗΠΑ αυτή την περίοδο είναι πολικές.



Μία υπάλληλος μίνι μάρκετ στη Λουιζιάνα απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, που τη δείχνει να βρέχει με ένα κουβά παγωμένο νερό άστεγη γυναίκα που καθόταν έξω από το κατάστημα, κι ενώ οι θερμοκρασίες ήταν κάτω από το μηδέν.

Η 44χρονη Κέισι Γιανγκ, παρουσιάζεται στο βίντεο να βρέχει την άστεγη γυναίκα και να της φωνάζει: «Φύγε! Δεν το ξαναλέω. Φύγε!», ενώ εκείνη την κοιτά σαστισμένη χωρίς να της απαντά.

Το βίντεο μέσα σε λίγα 24ωρα έγινε viral και ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ απέλυσε την 44χρονη.

Η Κέισι ανέβασε το βίντεο στα social media της για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ισχυριζόμενη πως επρόκειτο για μία ομάδα αστέγων που είχαν κατασκηνώσει στο παρκινγκ του καταστήματος που δούλευε χωρίς να φεύγουν και έτσι αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία να τους διώξει.

Μια συνάδελφος της Γιανγκ δήλωσε, πως η 44χρονη είναι γνωστή για την φροντίδα που παρέχει στους αστέγους της περιοχής και ότι έχασε την ψυχραιμία της το πρωί που τραβήχτηκε το βίντεο.

Η άστεγη γυναίκα που φαίνεται στο βίντεο έχει έκτοτε συνδεθεί με τις κατάλληλες υπηρεσίες για να λάβει βοήθεια. Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπατόν Ρουζ δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν η υπάλληλος θα αντιμετωπίσει κατηγορίες.

πηγή: NY post

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον - βιασμός 15χρονου: η αντιγραφή τηλεοπτικής σειράς, η “αγέλη” και το θύμα

Ενδοοικογενειακή βία: Γείτονες έσωσαν ανήλικη από τον πατέρα της

Τροχαίο με εγκλωβισμό: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα (εικόνες)