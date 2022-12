Τούμπα: Κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων (βίντεο)

Οικονομία

Κουκουλοφόροι έσπασαν τις βιτρίνες καταστημάτων στη συνοικία της Θεσσαλονίκης.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, όταν κουκουλοφόροι έσπασαν τις βιτρίνες καταστημάτων.

Πέντε μαγαζιά υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από την «εξόρμηση» με βαριοπούλες που έκαναν οι κουκουλοφόροι.

Οι τζαμαρίες καταστήματος αθλητικών ειδών, τράπεζας, ενεργειακού παρόχου, σούπερ μάρκετ αλλά και ένα ΑΤΜ έγιναν θρύψαλα.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν για την επίθεση δύο αδέρφια 21 και 29 ετών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν τσάντες εντός των οποίων υπήρχαν μαύρες κουκούλες τύπου full face, μαύρα μπουφάν με ενσωματωμένες κουκούλες (πέραν των μπουφάν που ήδη φορούσαν), γάντια μοτοσικλέτας και μία βαριοπούλα, η λαβή της οποίας ήταν τυλιγμένη με σακούλα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

