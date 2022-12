Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Πούχατς ενισχύει το ρόστερ των “πράσινων”

Τι προβλέπεται στην συμφωνία του "τριφυλλιού" με την Ουνιόν για τον Τιμοτέους Πούχατς.

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού χρειάζεται ενίσχυση για τη "μάχη" της διεκδίκησης του τίτλου που αρχίζει πλέον να "φουντώνει" και ήδη οι "πράσινοι" ετοιμάζουν τις κινήσεις τους, με τον Τιμοτέους Πούχατς να είναι προ των πυλών.

Από το πρωί της Τετάρτης (28/12), πολλές ώρες πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ για την 15η αγωνιστική της Super League, οι άνθρωποι του "τριφυλλιού" τα βρήκαν σε όλα με την Ουνιόν Βερολίνου για τον εξάμηνο δανεισμό του Πολωνού αριστερού μπακ, με οψιόν αγοράς το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 23χρονος μπακ αναμένεται στις 14:00 της Πέμπτης (29/12) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, μπαίνοντας άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας απ' τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου.

Ο Παναθηναϊκός θα καλύψει πλήρως το εξάμηνο συμβόλαιο του παίκτη (περίπου 230.000 ευρώ "καθαρές" αποδοχές), δεν θα πληρώσει "ενοίκιο" στη γερμανική ομάδα για τον δανεισμό του Πούχατς, ενώ θα έχει δικαίωμα, εφόσον αποφασίσει να κρατήσει τον Πολωνό και μετά το καλοκαίρι, να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του έως τα μέσα Ιουνίου.

