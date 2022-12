Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Κράτησε το αήττητο, τον πλησίασε η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τέσσερις βαθμούς μέσα σε μια εβδομάδα και πλέον η διαφορά από την 2η ΑΕΚ από τους 8 μειώθηκε στους 4.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έπαιξε για δεύτερο σερί ματς με τη «φωτιά», φλέρταρε επικίνδυνα για 38 λεπτά με την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα στη 15η «στροφή» της Super League, μετά το γκολ του ΟΦΗ με τον Λάρσον στο 59’, όμως στο τέλος κατάφερε να σώσει τον ένα βαθμό, χάρις στο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ηρωική προσπάθεια απ’ τον ΟΦΗ που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 8ο λεπτό μετά την αποβολή του Γιόχου, μειώθηκε πλέον η διαφορά του Παναθηναϊκού απ’ την ΑΕΚ στους 4 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στον αγώνα με διάθεση να πιέσει ψηλά τον ΟΦΗ και μόλις στο 8ο λεπτό απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, όταν σε κάθετη κίνηση του Σπόραρ, ο Σάμιουελ Γιοχού τον ανέτρεψε εκτός περιοχής κι ο διαιτητής Γκορτσίλας του έδειξε την κόκκινη κάρτα, παίρνοντας και την επιβεβαίωση κι απ’ τον VAR Στεφανή (Καρδίτσας), ο οποίος έλεγξε τη φάση στο βίντεο για περίπου τρία λεπτά.

Στην εκτέλεση του φάουλ (12’) ο Μάγκνουσον σημάδεψε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 15’ από το «σκάψιμο» του Μπερνάρ, ο Παλάσιος από πλάγια δεξιά «πάτησε» στην περιοχή αλλά σούταρε λίγο άουτ.

Στο 18’ ο Μπερνάρ βρήκε λίγο χώρο κι επιχείρησε το σουτ, όμως η μπάλα κόντραρε πάνω σε έναν αμυντικό του ΟΦΗ και κατέληξε στην αγκαλιά του Μανδά. Η πίεση των «πράσινων» συνεχίστηκε και στο 34’ έχασαν άλλη μία ευκαιρία με του σουτ του Χουάνκαρ έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του ΟΦΗ που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 38’ το σουτ του Μπερνάρ απ’ το όριο της μεγάλης περιοχής, χτύπησε στο σώμα του οπισθοχωρημένου Τοράλ, ενώ αμέσως μετά το νέο σουτ του Χουάνκαρ έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Σπόραρ έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν έπιασε την κεφαλιά από πολύ ωραία σέντρα του Χουάνκαρ, όμως η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Μανδά.

Οι «πράσινοι» μπήκαν με την ίδια ένταση και στο δεύτερο 45λεπτο και στο 51’ «άγγιξαν» το γκολ, όταν από τη σέντρα του Μπερνάρ και την πάσα του Σπόραρ, ο Παλάσιος πλάσαρε ψηλά «σημαδεύοντας» το οριζόντιο δοκάρι του Μανδά.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΟΦΗ «τιμώρησε» τον Παναθηναϊκό στο 59’. Σε ένα απ’ τα λιγοστά «ανεβάσματα» της κρητικής ομάδας, ο Μπαλογιάννης έβγαλε μία πολύ «γλυκιά» σέντρα κι ο Λάρσον με κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς την εστία του Μπρινιόλι. Ο Ιταλός γκολκίπερ έδιωξε την μπάλα, όμως όπως έδειξε κι ο VAR είχε περάσει τη γραμμή της εστίας των «πράσινων», με το γκολ να κατακυρώνεται και τον ΟΦΗ να κάνει το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε σοκαρισμένος μετά το γκολ του ΟΦΗ κι άρχισε να συνέρχεται προς το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν άρχισε να πιέζει ξανά την άμυνα της κρητικής ομάδας. Στο 85’ ο Μάγκνουσον δεν μπόρεσε από κόρνερ του Τσέριν να βρει την μπάλα για να τη στείλει στα δίκτυα, ενώ στο 86’ το σουτ του Βαγιαννίδη αποκρούστηκε ενστικτωδώς απ’ τον Μανδά.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων το σουτ του Βέρμπιτς έφυγε άουτ, για να έρθει η «λύτρωση» για τους «πράσινους» στο 90’+7’ από τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή κι αφού απέφυγε τον αντίπαλό του ισοφάρισε σε 1-1 (η μπάλα κόντραρε και στον Μεγιάδο).

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Κουρμπέλης, Τσέριν - Μαρινάκης, Διαμαντής, Ντίκο, Ντουρμισάι

Αποβολές: 8’ Γιοχού (απευθείας αποβολή)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (83’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (83’ Σάντσες), Ρουμπέν, Τσέριν, Κουρμπέλης (60’ Ιωαννίδης), Μπερνάρ, Παλάσιος (75’ Βέρμπιτς), Σπόραρ.

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Γιοχού, Πασαλίδης (75’ λ.τρ. Γιαννούλης), Διαμαντής, Λάρσον, Μαρινάκης (46’ λ.τρ. Ντουρμισάι), Ντιουσέ (89’ Τσιλιανίδης), Μεγιάδο, Μπαλογιάννης, Ντικό (74’ Νέιρα), Τοράλ (82’ Περέα).

