Κόσμος

Καμπότζη: πολύνεκρη φωτιά σε ξενοδοχείο - καζίνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διψήφιος είναο ο αριθμός των θυμάτων, πολλές δεκάδες τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά.

Δέκα άνθρωποι φέρεται πως βρήκαν τον θάνατο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και καζίνο στην Παοϊπέτ (δυτικά), πόλη πάνω στα σύνορα της Καμπότζης με την Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε η καμποτζιανή αστυνομία.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 23:30 (τοπική ώρα· χθες Τετάρτη στις 18:30 ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City Hotel and Casino, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «περίπου δέκα άνθρωποι» και να τραυματιστούν άλλοι «τριάντα», σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό σε αναφορά της αστυνομίας την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

??#BREAKING: People are jumping out of a Hotel due to a massive fire



??#Poipet l #Cambodia



Watch as disturbing video shows People jumping out of the Grand Diamond City Hotel in Poipet Cambodia as a Massive fire burns uncontrollably with reports of many trapped inside the hotel pic.twitter.com/qzS7WT2e19 — R A W S G L ?? B A L (@RawsGlobal) December 29, 2022

Οπτικό υλικό σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει το επιβλητικό κτήριο να φλέγεται.

Τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη γειτονική ταϊλανδική επαρχία Σα Κέο, ανέφερε πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης.

«Οι Αρχές προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, με τη βοήθεια οχημάτων της πυροσβεστικής που έσπευσαν από την Ταϊλάνδη», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μέλος ομάδας πρώτων βοηθειών της Ταϊλάνδης που επιχειρεί επιτόπου διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο ξενοδοχείο και καζίνο πολλών ορόφων, ιδίως εξαιτίας του γεγονότος ότι στα δάπεδα είναι εγκατεστημένες μοκέτες.

Στο Grand Diamond City εργάζονται 400 άνθρωποι, σύμφωνα με την καμποτζιανή αστυνομία.

Κατά πληροφορίες που έδωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς κορυφαίο στέλεχος της αυτοδιοίκησης της ταϊλανδικής επαρχίας Σα Κέο, τουλάχιστον ένα από τα θύματα είναι υπήκοος Ταϊλάνδης, ενώ 32 τραυματίες έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία εκεί.

??#UPDATE: More video shows the Massive fire that broke out at the Grand Diamond City Hotel in Poipet Cambodia? showing extreme damage its currently unknown how many people have died or have been injured pic.twitter.com/6Y945jYz5k — R A W S G L ?? B A L (@RawsGlobal) December 29, 2022

Μέσα στο ξενοδοχείο και καζίνο βρίσκονταν πολλοί ξένοι όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, ανέφεραν νωρίτερα τοπικά ΜΜΕ.

Στην Παοϊπέτ, δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις των τυχερών παιγνίων, λειτουργούν πολλά καζίνο που προσελκύουν πάνω απ’ όλα Ταϊλανδούς οι οποίοι θέλουν να παίξουν νόμιμα — τα καζίνο είναι απαγορευμένα στην Ταϊλάνδη.

Τους τελευταίους μήνες, έχουν εκδηλωθεί αρκετές πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, που αποδόθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι δεν τηρούνταν καν οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

WATCH: #BNNCambodia Reports.



At least 10 people were killed and 30 others injured in a massive fire at the Grand Diamond City casino-hotel in Poipet, Cambodia on the border of Thailand on Thursday. #Cambodia #Fire #accident pic.twitter.com/SFutBUaXjr — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 29, 2022

Τον Αύγουστο, πυρκαγιά σε ντισκοτέκ κοντά στην Πατάγια της Ταϊλάνδης στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους, κυρίως νέους που είχαν πάει να γιορτάσουν.

Τον Σεπτέμβριο, 32 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε καραόκι μπαρ σε προάστιο της πόλης Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο

Τροχαίο με νεκρούς στην Κηφισίας

Σεισμός στην Εύβοια - Λέκκας: πιθανός ένας σεισμός έως 5,5 Ρίχτερ (βίντεο)