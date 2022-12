Συνταγές

Βασιλόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράζεται τα μυστικά της για να γίνει τέλεια η βασιλόπιτα με την οποια θα υποδεχθούμε το 2023

Μια εύκολη συνταγή για βασιλόπιτα με μοναδικά αρώματα από κανελογαρύφαλλα και χυμό πορτοκάλι, με βουτυράτη υφή και μοναδική γεύση, παρουσίασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μια βασιλόπιτα αφράτη, φουσκωτή και γεμάτη αρώματα, απο μια παραδοσιακή συνταγή που πέρασε από γιαγιά σε μαμά και από εκεί στα χέρια της. Μάλιστα, μοιράστηκε τα μυστικά για την προετοιμασία και το ψήσιμο της βασιλόπιτας που θα απογειώσουν την εμφάνιση και κυρίως την γεύση του "πρώτου γλυκού" του 2023.

Υλικά για την βασιλόπιτα

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

250 γρ. βούτυρο

400 γρ. ζάχαρη

1 κ.γ. κοφτό κανέλα

1/2 κ.γ. γαρίφαλο

2 βανίλιες

Ξύσμα από 1 ακέρωτο πορτοκάλι

5 αυγά χωρισμένα

1 πρέζα/ες αλάτι

1/2 κ.γ. σόδα

120 γρ. χυμό πορτοκάλι

120 γρ. γάλα

80 γρ. κονιάκ

200 γρ. καρυδόψιχα χοντροκομμένη

άχνη ζάχαρη για διακόσμηση

Προετοιμασία βασιλόπιτας

Υλικά, όπως το βούτυρο, τα καρύδια και ο χυμός από πορτοκάλι δημιουργούν την πιο απίθανη βασιλόπιτα που θα μοσχομυρίσει το σπίτι σας όταν φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Προσθέστε χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και κάντε ότι στολισμό επιθυμείτε για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το baking powder και τα κρατάμε στην άκρη.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170?C στις αντιστάσεις. Θα ψήσουμε στην κάτω σχάρα.

Βουτυρώνουμε καλά ένα ταψί κατά προτίμηση 28 ή 30 εκ. με πλαϊνά τοιχώματα ύψους 6 -7 εκατοστών.

Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί στο ταψί, για να μπορέσουμε να ξεφορμάρουμε την αφράτη βασιλόπιτα πολύ εύκολα αφού ψηθεί.

Για το μίγμα της βασιλόπιτας

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το μαλακό βούτυρο με την ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη.

Χτυπάμε με το σύρμα να αφρατέψουν και να κρεμώσουν τα υλικά για λίγα λεπτά.

Αφού λιώσει η ζάχαρη και κρεμώσει το μίγμα, προσθέτουμε την κανέλα, το γαρύφαλλο, τις βανίλιες και το ξύσμα πορτοκαλιού.

προσθέτουμε την κανέλα, το γαρύφαλλο, τις βανίλιες και το ξύσμα πορτοκαλιού. Έναν έναν ρίχνουμε τους κρόκους. Πρέπει κάθε φορά να τους πίνει το μίγμα πριν προσθέσουμε τον επόμενο κρόκο.

Με μίξερ χειρός σε ένα βαθύ μπολ, χτυπάμε τα ασπράδια με το αλάτι σε μεσαία ταχύτητα μέχρι η μαρέγκα να κάνει απαλές κορυφές που στέκονται (περίπου για 2-3 λεπτά). Κρατάμε τη μαρέγκα στην άκρη για λίγο.

Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ στο 1.

Διαλύουμε τη μαγειρική σόδα στο χυμό και τα προσθέτουμε στη βασιλόπιτα.

Εναλλάξ, προσθέτουμε το κοσκινισμένο αλεύρι με το γάλα και το κονιάκ.

Ξεκινάμε με αλεύρι και τελειώνουμε το χτύπημα με αλεύρι.

Προσθέτουμε τα χοντροκομμένα καρύδια.

Προσθέτουμε σταδιακά την μαρέγκα και διπλώνουμε απαλά το μίγμα με μία μαλακή σπάτουλα για να μην χάσουμε τον όγκο του.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί. Προσθέτουμε το φλουρί στη βασιλόπιτα.

Ψήνουμε για 55? με 1 ώρα. Για να σιγουρευτούμε ότι ψήθηκε, μπήγουμε μαχαίρι στο κέντρο της. Αν βγει στεγνή η λάμα από ζύμη, τότε είναι έτοιμη.

Για να σιγουρευτούμε ότι ψήθηκε, μπήγουμε μαχαίρι στο κέντρο της. Αν βγει στεγνή η λάμα από ζύμη, τότε είναι έτοιμη. Αφήνουμε 15΄να σταθεί στο ταψί και να κρυώσει ελαφρά.

Την αναποδογυρίζουμε σε μεγάλη πιατέλα.

Αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί και αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.





Μυστικά

Για να γίνει φουσκωτή κι αφράτη η βασιλόπιτα δεν ανακατεύουμε πολύ το μίγμα από την ώρα που μπαίνει το αλεύρι.

η βασιλόπιτα δεν ανακατεύουμε πολύ το μίγμα από την ώρα που μπαίνει το αλεύρι. Την ώρα που θα διαλύσεις τη σόδα στο χυμό πορτοκαλιού, να το κάνεις πάνω από τον κάδο του μίξερ, γιατί φουσκώνει και χύνεται.

Ρίξε μια κουταλιά αλεύρι από το συνολικό μέσα στα καρύδια πριν τα προσθέσεις στη βασιλόπιτα. Έτσι θα διανεμηθούν σωστά στο μίγμα και θα πάνε σε όλη την βασιλόπιτα ομοιόμορφα.

Δώσε προσοχή στο ψήσιμο της βασιλόπιτας γιατί αν δεν ψηθεί καλά στο κέντρο της τότε μόλις τη βγάλεις από το φούρνο η βασιλόπιτα κάθεται στο κέντρο.

Για να μην σκάει στην επιφάνεια η βασιλόπιτα , φρόντισε στο ταψί σου η βασιλόπιτα να καλύπτει τα 3/4 ώστε με το ψήσιμο να έχει περιθώριο να φουσκώσει χωρίς να πιέζεται σε μικρό ταψί και να σκάει από πάνω. Το ιδανικό ταψί για αυτή τη δόση είναι 30 εκ.

, φρόντισε στο ταψί σου η βασιλόπιτα να καλύπτει τα 3/4 ώστε με το ψήσιμο να έχει περιθώριο να φουσκώσει χωρίς να πιέζεται σε μικρό ταψί και να σκάει από πάνω. Το ιδανικό ταψί για αυτή τη δόση είναι 30 εκ. Αυτή η δόση για βασιλόπιτα είναι μεγάλη. Αν θέλεις μικρή βασιλόπιτα, τότε διαιρείς όλα τα υλικά στη μέση, τα 5 αυγά γίνονται 2 μεγάλα αυγά και το ιδανικό ταψί είναι 23 ή 25 εκ.

Ψήσιμο σε αέρα ή στις αντιστάσεις;

Εννοείται πως μπορείτε να ψήσετε και στον αέρα στους 160?C. Όμως, ο αέρας θα κάνει γρήγορα σκληρή κρούστα εξωτερικά χωρίς να έχει ψηθεί σωστά το εσωτερικό. Έτσι μπορεί να συμβούν τα εξής δύο:

Να ξεγελαστείς από το ρόδινο εξωτερικά χρώμα της και μόλις τη βγάλεις να μην έχει ψηθεί σωστά, με αποτέλεσμα να κάθεται η βασιλόπιτα στην μέση μετά από λίγο και να κάνει λακκούβα στο κέντρο της. Αφού κάνει γρήγορα ρόδινη κρούστα με το ψήσιμο στον επιθετικό αέρα, μετά από λίγο να αρχίσει να σκάει η βασιλόπιτα γιατί το υγρό ακόμα κέντρο της ψάχνει διέξοδο με το ψήσιμο και το φούσκωμα του. Αποτέλεσμα είναι να σκάει η βασιλόπιτα στην επιφάνεια της.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με νεκρούς στην Κηφισίας

Βιασμός στο Ίλιον - Καταγγελία: άκουσα κορίτσι να φωνάζει “όχι, μη, αφήστε με” (βίντεο)

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο