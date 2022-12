Κοινωνία

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση στην Εθνική Οδό

Τραγικός ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό.

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε, λίγο μετά τις 10 σήμερα το πρωί, στο 8ο χλμ της εθνικής οδού Έδεσσας-Φλώρινας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 68χρονος συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του ίδιου και μιας 65χρονης που επέβαινε στο δεύτερο ΙΧ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 79χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

