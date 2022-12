Κοινωνία

Σεισμός στην Εύβοια: “Δεν αποκλείεται νέος ισχυρός μετασεισμός”

Νέα σύγκλιση της επιτροπής μετά τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Όλοι οι φορείς παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε συνέχεια του ισχυρού σεισμού μεγέθους 4.9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή των Ψαχνών, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης ζήτησε εκ νέου σήμερα τη σύγκληση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, προκειμένου να εξετάσει τα νεότερα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του φαινομένου.

«Σύμφωνα με τα ομόφωνα πορίσματα της Επιτροπής, η μέχρι τώρα σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Ψαχνών περιλαμβάνει, εκτός από τον χτεσινό σεισμό μεγέθους 4.9 της κλίμακας Ρίχτερ, περισσότερους από 100 σεισμούς με μέγιστο μέγεθος το 3.5» κατά την ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και προστίθεται «η διάσταση της σεισμικής ακολουθίας είναι συμβατή με το μέγεθος του μεγαλύτερου σεισμού και τα μεγέθη των μετασεισμών είναι σχετικά μικρά, επομένως δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού μετασεισμού».

Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, συμπεριλαμβανομένων και των ΕΜΑΚ, παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Στους πολίτες συστήνεται: (α) να αποφεύγουν την είσοδο και την παραμονή τους σε κτίρια που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν χαρακτηριστεί προσωρινά «Μη Κατοικήσιμα» από τα αρμόδια κλιμάκια μηχανικών και (β) να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό.

