Συμμορία ανηλίκων σκορπούσε τον τρόμο στα Νότια Προάστια

Οι ανήλικοι δράστες, ξυλοκοπούσαν τα θύματά τους και αποσπούσαν κινητά, χρήματα και κοσμήματα.

Τρόμο στα Νότια Προάστια είχε προκαλέσει συμμορία ανηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα, Αργυρούπολη, Δάφνη και Παλαιό Φάληρο ήταν οι περιοχές δράσης της "άγουρης συμμορίας" στην οποία τα 4 από τα 5 μέλη ήταν ανήλικοι.

Οι ανήλικοι δράστες, έκαναν βόλτες με αυτοκίνητο, και όταν εντόπισαν κάποιον μόνο του, δυο ή και περισσότερα από τα μέλη της σπείρας, κατέβαιναν από το όχημα και ξεκίνησαν να τα χτυπούν, ενώ παράλληλα τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, χρήματα και κοσμήματα.

Η δράση της σπείρας είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και έως τώρα έχουν διαπιστωθεί τέσσερις επιθέσεις σε νεαρών ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένονται τα εντάλματα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση- συμμορία, ληστείες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος 6 γονέων των ανήλικων κατηγορουμένων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

