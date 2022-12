Αθλητικά

ΝΒΑ - Ντόντσιτς: Triple double με 35άρα στην νίκη των Μάβερικς (βίντεο)

Ο Σλοβένος ήταν και πάλι ασταμάτητος και οδήγησε τους Μάβερικς στη νίκη επί των Ρόκετς. Συναρπαστικό ματς μεταξύ Σέλτικς και Κλίπερς.



Στο Ντάλας ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν και πάλι ασταμάτητος και οδήγησε τους Μάβερικς στη νίκη επί των Ρόκετς με 129-114.

Ο Σλοβένος σημείωσε ακόμη ένα triple-double με 35 πόντους, 12 ριμπάουντ και 13 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Κρίστιαν Γουντ είχε 21 πόντους και ο Ντουάιτ Πάουελ 19 πόντους. Για το Χιούστον ο Τζέιλεν Γκριν είχε 23 πόντους και ο Κέβιν Πόρτερ 17 πόντους.

Συναρπαστικό ματς διεξήχθη στο TD Garden της Βοστώνης όπου οι Σέλτικς επικράτησαν των Κλίπερς με 116-110. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη για τη Βοστώνη που διατηρεί το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος με 26-10. Αντίθετα η ομάδα του Λος Άντζελες έπεσε στο 21-16 και βρίσκεται στην 4η θέση της Δύσης.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν, που σημείωσαν από 29 πόντους ενώ 17 πόντους με 9 ασίστ πρόσθεσε ο Μάρκους Σμαρτ.

Για τους Κλίπερς ο Κουάι Λέοναρντ είχε 26 πόντους, ο Πολ Τζορτζ 24 πόντους και ο Νόρμαν Πάουελ 19 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Οκλαχόμα Σίτι 121-113

Ιντιάνα-Κλίβελαντ 135-126

Βοστώνη-Κλίπερς 116-110

Τορόντο-Μέμφις 106-119

Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη 122-115

Ντάλας-Χιούστον 129-114