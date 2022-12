Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: Επιστολή Κυριακίδου στους υπουργούς Υγείας της ΕΕ

Συναγερμός για την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα. Τι αναφέρει στην επιστολή της η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ.



Eπιστολή προς τους Υπουργούς Υγείας των 27 κρατών-μελών έστειλε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον κορονοϊό στην Κίνα.

Η κ. Κυριακίδου αναφέρει στην επιστολή, την οποία έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κίνα σχετικά με τις ανησυχητικές αυξήσεις των κρουσμάτων COVID-19 εκεί και τον πιθανό αντίκτυπο των ταξιδιών από την Κίνα προς τα κράτη μέλη της ΕΕ όταν τεθούν σε ισχύ οι νέες κινεζικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις στις αρχές Ιανουαρίου» επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν από κοινού οι πιθανές επιπτώσεις της εξελισσόμενης κατάστασης καθώς και ότι υπάρχει ανάγκη για καλή προετοιμασία έτσι ώστε να προστατεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Επιπροσθέτως η Επίτροπος Υγείας σημειώνει ότι σε επίπεδο ΕΕ αναμένονται τις επόμενες ημέρες ορισμένα «βασικά μηνύματα» για τους ταξιδιώτες της ΕΕ που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Κίνα, για εκείνους που έρχονται από την Κίνα στην ΕΕ, καθώς και για το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων. Παράλληλα επισημαίνεται ότι θα ήταν σημαντικό να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει η επιτήρηση των λυμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει λύματα από βασικά αεροδρόμια με στόχο σε περίπτωση που εμφανιστεί νέα παραλλαγή του ιού, είτε είναι στην Κίνα είτε στην ΕΕ, να εντοπιστεί έγκαιρα και να υπάρξει γρήγορη αντίδραση.

Τέλος, η Στέλλα Κυριακίδου αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για επαφή με τους κινέζους ομολόγους της για να εκφράσει την διάθεση να υπάρξει υποστήριξη για να αντιμετωπιστεί η παρούσα κατάσταση.?

