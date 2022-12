Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: Τέλος η υποχρεωτική καραντίνα για τους ταξιδιώτες

Από πότε καταργείται το μέτρο της υποχρεωτικής καραντίνας στην Κίνα για τους ταξιδιώτες. Τι θα ισχύει για την είσοδό τους στην χώρα.



Η Κίνα βάζει τέλος από τις 8 Ιανουαρίου στην υποχρεωτική καραντίνα για όσους αφίκνυνται στη χώρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές, αφού από τις αρχές Δεκεμβρίου έχουν καταργηθεί τα περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της Covid-19 που ίσχυαν από το 2020.

Από τον επόμενο μήνα οι ταξιδιώτες θα χρειάζεται να έχουν μόνο ένα αρνητικό τεστ (των τελευταίων 48 ωρών) για να μπουν στην Κίνα, ανέφερε η Επιτροπή Υγείας.

Η Κίνα είναι η τελευταία μεγάλη οικονομία του κόσμου που συνέχιζε να επιβάλει καραντίνα στους νεοαφιχθέντες στη χώρα, έστω και αν τους τελευταίους μήνες το διάστημα απομόνωσης είχε μειωθεί. Σήμερα οι ταξιδιώτες υποχρεώνονται να μείνουν για 5 ημέρες σε ξενοδοχείο και ακολουθούν άλλες 3 ημέρες παρακολούθησης στο σπίτι. Μέχρι τον Ιούνιο η καραντίνα ανερχόταν σε 10 ημέρες και παλαιότερα έφτανε τις 21.

Η Επιτροπή Υγείας ανέφερε ότι πλέον δεν θεωρεί την Covid-19 «πνευμονία» αλλά «μεταδοτική» ασθένεια, λιγότερο επικίνδυνη.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ διέταξε τις αρχές να «κατασκευάσουν ένα ανάχωμα» και «να προστατεύσουν τη ζωή» των ανθρώπων στην Κίνα, καθώς οι μολύνσεις αυξάνονται ραγδαία μετά την εγκατάλειψη των υγειονομικών μέτρων στις 7 Δεκεμβρίου.

Πολλά κρεματόρια που ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφεραν ότι τις τελευταίες ημέρες παραλαμβάνουν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό πτωμάτων προς αποτέφρωση. Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ωστόσο δεν έχουν κάνει κάποια αναφορά στο γεγονός αυτό.

Τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει ενώ είναι δύσκολο να βρεις κανείς αντιγριπικά φάρμακα στα φαρμακεία, καθώς η χώρα μαθαίνει να ζει με τον ιό.

«Πρέπει να οργανώσουμε μια πατριωτική εκστρατεία υγείας πιο στοχευμένη (…) και να οικοδομήσουμε ένα σταθερό ανάχωμα κατά της επιδημίας», είπε ο Σι, χωρίς άλλες διευκρινίσεις, στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση CCTV.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών δυτικών μελετών, η άρση των περιορισμών μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο έως και 1 εκατομμυρίου ανθρώπων τους επόμενους μήνες.

Την Κυριακή, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιοποιεί στο εξής στατιστικά στοιχεία για την Covid-19.

Μέχρι πρόσφατα, τα τεστ PCR, που ήταν σχεδόν υποχρεωτικά, επέτρεπαν να παρακολουθείται με κάποια αξιοπιστία η επιδημία. Όμως πλέον οι ασθενείς κάνουν μόνοι τους το τεστ στο σπίτι τους και σπανίως ενημερώνουν τις αρχές για τα αποτελέσματα. Με βάση τον επίσημο απολογισμό, μετά την άρση των μέτρων έχουν καταγραφεί μόνο 6 θάνατοι από Covid-19, ένας αριθμός που οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι κατά πολύ υποτιμημένος.

