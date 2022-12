Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: Διακοπή ενημέρωσης εν μέσω έξαρσης στα κρούσματα

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε ότι σταματά την καθημερινή ενημέρωση, ενώ οι νέες μολύνσεις ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια κάθε 24ώρο.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας (η μετεξέλιξη του κινεζικού υπουργείου Υγείας), η οποία εδώ και περίπου τρία χρόνια δημοσιοποιούσε σε καθημερινή βάση δεδομένα για την εξάπλωση της Covid-19 στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα πως σταματά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

«Πληροφορίες σχετικά με την Covid-19 θα δημοσιεύονται από το κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για αναφορά και έρευνα», αναφέρει η ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση ούτε και η συχνότητα της ενημέρωσης από το κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σχετικά με τα τελευταία επίσημα δεδομένα για την πορεία της Covid-19.

Χθες Σάββατο, το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) είχε μεταδώσει δηλώσεις αξιωματούχου Υγείας στην πόλη Τσινγκντάο, ο οποίος εκτιμούσε ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι μολύνονται από τον κορονοϊό κάθε ημέρα μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή. Η εκτίμηση που διατύπωσε, σε ένα άρθρο που γρήγορα λογοκρίθηκε, δείχνει πως τα μέχρι χθες δεδομένα των κινεζικών υγειονομικών αρχών δεν αντανακλούσαν το πρωτοφανές κύμα μολύνσεων στην αχανή ασιατική χώρα.

Η τελευταία ενημέρωση από την Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανέφερε ότι την Παρασκευή καταγράφηκαν 4.103 νέα κρούσματα και κανένας θάνατος εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19. Ειδικότερα στην επαρχία Σαντόνγκ, όπου βρίσκεται η πόλη Τσινγκντάο, είχαν καταγραφεί επισήμως μόλις 31 νέα κρούσματα σε διάστημα 24 ωρών.

