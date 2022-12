Υγεία - Περιβάλλον

Νεαρή μητέρα κατέθεσε αγωγή σε βάρος γιατρού

Πως περιγράφει η νεαρή μητέρα τα όσα έζησε την ώρα του τοκετού. Τι αναφέρει η ίδια στην αγωγή που κατέθεσε.

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας κατέθεσε 30χρονη Λαμιώτισσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας σε βάρος ιατρού αναισθησιολόγου για το αδίκημα της προσβολής της προσωπικότητάς της.

Η 30χρονη κατήγγειλε μάλιστα την συγκεκριμένη ιατρό για τη συμπεριφορά της και στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, για όσα βίωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ούσα ετοιμόγεννη στο πρώτο της παιδί.

Στην αγωγή που κατέθεσε για λογαριασμό της η δικηγόρος Σοφία Σταυράκη, περιγράφεται μια αντιδεοντολογική, προσβλητική και βάναυση συμπεριφορά από τη γιατρό σε βάρος της 30χρονης, συμπεριφορά που την κυνηγά μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων προσβλητικών χαρακτηρισμών, η γιατρός της είπε ότι δεν είναι άξια να μεγαλώσει ένα παιδί και τι το θέλει το παιδί αφού δεν αντέχει τον πόνο της γέννας!!

Εκτός από την τιμωρία της γιατρού από τον Ιατρικό Σύλλογο, η ενάγουσα διεκδικεί δικαστικά αποζημίωση για την ηθική βλάβη την οποία υπέστη από την ανοίκεια συμπεριφορά της και τη βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς της.

«Η Ιατρική Επιστήμη είναι λειτούργημα. Η συμπεριφορά του Ιατρού ως προς τον ασθενή πρέπει να είναι η δέουσα με σεβασμό στην προσωπικότητα και στην αξιοπρέπειά του», δήλωσε η κα Σταυράκη και πρόσθεσε: «Κάθε άλλη συμπεριφορά, πέραν του ότι είναι ηθικά κατακριτέα, επιφέρει νομικές και πειθαρχικές συνέπειες».

