Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ

Αναστάτωση του πρωί στην περιοχή. Που κατάφεραν οι αστυνομικοί να ακινητοποιήσουν το όχημα.



Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Μαρούσι.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στην οδό Δημοκρατίας δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο να σταματήσει για έλεγχο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα.



Ο οδηγός ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και άμεσα ξεκίνησε η καταδίωξή του.



Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Πεντέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των τριών επιβαινόντων, ενώ οι άλλοι δύο διέφυγαν και αναζητούνται.

