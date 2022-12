Αχαΐα

Ακράτα: Έβαλε βενζίνη και έφυγε χωρίς να πληρώσει - Καταδίωξη στην Ολυμπία Οδό

Συναγερμός στην Αστυνομία για τον ενοπισμό του οχήματος και του οδηγού.

Συναγερμός σήμανε νωρίς σήμερα το πρωί στην Αστυνομία στην περιοχή της Ακράτας.

Ο οδηγός ενός πράσινου αυτοκινήτου, έβαλε βενζίνη σε πρατήριο επί της Ολυμπίας Οδού και έφυγε χωρίς να πληρώσει.

Το όχημα άρχισε να κινείται προς την Πάτρα και περιπολικά το ακολουθούσαν στη διαδρομή και στις εξόδους της Ολυμπίας Οδού προκειμένου να το ακινητοποιήσουν.

Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: thebest.gr

