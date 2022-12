Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σήμα κινδύνου στην Κίνα – Συναγερμός και στην Ευρώπη

Κρατάει την ανάσα του και πάλι ο πλανήτης για την επιστροφή του κορονοϊού στην Κίνα. Ποιες χώρες παίρνουν αυστηρά μέτρα.

Λόγω της εκτόξευσης του αριθμού των κρουσμάτων στην Κίνα, η Γαλλία ακολουθεί το παράδειγμα της Ιταλίας και της Ισπανίας, των πρώτων ευρωπαϊκών χωρών που επέβαλαν περιορισμούς.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό πριν από την επιβίβασή τους και να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Προβλέπεται επίσης η διενέργεια τυχαίων τεστ κατά την άφιξη, ώστε να γίνεται αλληλούχιση του γονιδιώματος και να εντοπίζονται τυχόν νέες παραλλαγές του SARS-CoV-2, ανέφερε μια κυβερνητική πηγή.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το Λονδίνο σκοπεύει να εφαρμόσει παρόμοια μέτρα. Οι εφημερίδες The Times και The Telegraph γράφουν σήμερα ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο ενώ το BBC μετέδωσε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τη νέα πολιτική της αναφορικά με τις αφίξεις από την Κίνα, χωρίς όμως να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.

Η Ισπανία θα αξιώνει αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό ή πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού από τους ταξιδιώτες από την Κίνα

Οι ταξιδιώτες από την Κίνα στην Ισπανία θα απαιτείται να έχουν αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό ή πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού κατά της COVID-19, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανίδα υπουργός Υγείας.

"Σε εθνικό επίπεδο, θα εφαρμόσουμε ελέγχους στα αεροδρόμια κατά τους οποίους θα απαιτείται από όλους τους επιβάτες που έρχονται από την Κίνα να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ COVID-19 ή πιστοποιητικό που να δείχνει πλήρες σχήμα εμβολιασμού", δήλωσε σε σύντομη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Καρολίνα Νταρίας.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας δεν διευκρίνισε πότε θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ έπεται της άρσης των υγειονομικών περιορισμών από τις κινεζικές αρχές, η οποία είχε ως αποτέλεσμα θεαματική έκρηξη των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Κίνα.

Επίσης λαμβάνεται την επομένη άτυπης συνόδου στις Βρυξέλλες που συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξεύρεση "συντονισμένης προσέγγισης" των κρατών μελών στο θέμα. Ωστόσο αυτή δεν κατέληξε σε απόφαση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, η Ισπανία είναι, μετά την Ιταλία, η χώρα που επλήγη πιο σκληρά τον Μάρτιο του 2020 από την πανδημία της COVID-19. Η ισπανική κυβέρνηση επέβαλε πολύ αυστηρό λοκντάουν που σημάδεψε βαθειά τον πληθυσμό.

Πριν από την Ισπανία, μόνον η Ιταλία, μεταξύ των 27 της ΕΕ, έλαβε τις τελευταίες μέρες την απόφαση να αξιώνει αρνητικά τεστ για την COVID-19 από τους επιβάτες που προέρχονται από την Κίνα. Εκτός ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν λάβει παρόμοιο μέτρο.

"Ο βασικός λόγος ανησυχίας είναι (...) η πιθανότητα νέα παραλλαγμένα στελέχη που δεν ελέγχονται να εμφανιστούν στην Κίνα", υπογράμμισε η Νταρίας.

Η ίδια σημείωσε επίσης ότι η Ισπανία εργάζεται "για την σύγκληση συνόδου υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ΕΕ", προκειμένου να υπάρξει "μια ολοκληρωμένη πολιτική απάντηση στην κρίση", επιβεβαιώνοντας ως εκ τούτου ότι η Μαδρίτη ανέμενε περισσότερα από την σύνοδο που έγινε χθες, Πέμπτη, στις Βρυξέλλες.

"Γνωρίζουμε την σημασία που έχει να δρούμε με συντονισμένο τρόπο, αλλά και την σημασία να δρούμε με ταχύτητα", συνέχισε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, αναφερόμενη "στην υγειονομική κατάσταση της χώρας", η οποία κατέβαλε βαρύ τίμημα στην πανδημία.

"Γι'αυτόν τον λόγο θα υπογραμμίσουμε την ανάγκη αναθεώρησης των συστάσεων προκειμένου να ζητάμε το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID ή το αντίστοιχο από τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Κίνα", πρόσθεσε η Νταρίας, διευκρινίζοντας ότι η Ισπανία ήθελε αυτό να γίνει "σε ευρωπαϊκό επίπεδο".

Το μέτρο αυτό θα συνιστά "την καλύτερη εγγύηση ασφάλειας για όλους", σημείωσε.

Σε ανακοίνωση που έδωσε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών ανέφερε ότι η εισαγωγή υποχρεωτικού ελέγχου για την COVID-19 στους κόλπους της ΕΕ για τους επισκέπτες από την Κίνα θα ήταν "αδικαιολόγητη".

Οι χώρες μέλη της ΕΕ "έχουν σχετικά αυξημένα επίπεδα ανοσίας και εμβολιασμού" και "οι παραλλαγές που κυκλοφορούν στην Κίνα ήδη κυκλοφορούν στην ΕΕ", εξήγησε το Κέντρο, θεωρώντας ότι ένα μέτρο αυτού του είδους δεν ήταν απαραίτητο σε επίπεδο ΕΕ συνολικά.

Παρά την έκρηξη του αριθμού των κρουσμάτων, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν στις 8 Ιανουαρίου την υποχρεωτική καραντίνα αυτών που φτάνουν στην Κίνα και θα επιτρέψουν εκ νέου στους Κινέζους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, έπειτα από τρία χρόνια απομόνωσης.

Ισραήλ: Η χώρα επιβάλλει τεστ Covid σε ταξιδιώτες από την Κίνα

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή τεστ Covid για ξένους ταξιδιώτες από την Κίνα, που βιώνει μια έκρηξη κρουσμάτων του νέου κορονοϊού.

Ο υπουργός Υγείας Αριέ Ντέρι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το βράδυ της Πέμπτης, είχε συνεδρίαση σήμερα με ανώτερους αξιωματούχους δημόσιας υγείας για να κάνει έναν απολογισμό του αντίκτυπου για το Ισραήλ από τη δραματική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων του ιού στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, «αποφασίστηκε να δοθεί εντολή σε ξένες αεροπορικές εταιρείες να δέχονται ξένους πολίτες σε πτήση από την Κίνα προς το Ισραήλ μόνο αν διαθέτουν (αρνητικό) τεστ για Covid», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Ο υπουργός επίσης ζήτησε τη δημιουργία ενός «εθελοντικού» διαγνωστικού κέντρου για άτομα που επιστρέφουν από την Κίνα και συνέστησε «να αποφεύγουν» τα ταξίδια σε αυτή τη χώρα.

Η άρση των υγειονομικών περιορισμών από τις κινεζικές αρχές έχει ως αποτέλεσμα απότομη έκρηξη κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Κίνα, μετά την απότομη εγκατάλειψη της λεγόμενης «πολιτικής μηδενικής Covid» στην χώρα.

Η Κίνα ανακοίνωσε το τέλος της υποχρεωτικής καραντίνας κατά την άφιξη στην επικράτεια της από τις 8 Ιανουαρίου και τη σταδιακή επανέναρξη των ταξιδιών στο εξωτερικό για τους Κινέζους, κάτι που ανησυχεί πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Πρωτοπόρο στον εμβολιασμό κατά της Covid, το Ισραήλ είχε επιβάλει τεστ για ξένους ταξιδιώτες, ακόμη και ειδικές εξαιρέσεις για πτήσεις από ορισμένες χώρες πριν άρει σχεδόν όλα αυτά τα μέτρα στις αρχές του 2022.

Νωρίτερα σήμερα, πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι ταξιδιώτες από την Κίνα στην Ισπανία θα απαιτείται να έχουν αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό ή πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Πριν από την Ισπανία, μόνο η Ιταλία, μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε λάβει την απόφαση τις τελευταίες ημέρες να απαιτεί αρνητικά τεστ από επιβάτες που φτάνουν από την Κίνα. Εκτός ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν προβεί σε παρόμοιες αποφάσεις.

Χθες, το το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) ανέφερε ότι η εισαγωγή της υποχρεωτικής εξέτασης για την Covid-19 στην ΕΕ για τους επιβάτες που αφίκνυνται από την είναι «αδικαιολόγητη», εκτιμά.

