Υγεία - Περιβάλλον

Βατικανό - Πάπας Βενέδικτος: Τα νεότερα για την υγεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του 95χρονου πρώην Ποντίφικα. Η ανακοίνωση του Βατικανού.

Η κατάσταση της υγείας του πρώην πάπα Βενέδικτου παραμένει «σταθερή», ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό, εν μέσω συνεχιζόμενης ανησυχίας για την υγεία του 95χρονου πρώην ποντίφικα.

Ο Βενέδικτος πέρασε μια ήρεμη νύχτα και χθες το απόγευμα συμμετείχε σε λειτουργία που τελέστηκε στο δωμάτιό του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι.

«Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι σταθερή», πρόσθεσε.

Ο Βενέδικτος λαμβάνει ιατρική φροντίδα σε ένα πρώην μοναστήρι στο Βατικανό όπου ζει από το 2013, όταν έγινε ο πρώτος πάπας σε περίπου 600 χρόνια που παραιτήθηκε αντί να παραμείνει πάπας εφ΄όρου ζωής.

Ο πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι η υγεία του Βενέδικτου επιδεινώθηκε σοβαρά την Τετάρτη, λέγοντας ότι ο προκάτοχός του είναι «πολύ άρρωστος».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ: Σύνταξη μέσω... παραγραφής

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις

Στον Παναθηναϊκό ο Πούχατς