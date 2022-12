Υγεία - Περιβάλλον

Μεταπανδημικό “κοκτέιλ” με ιώσεις, γρίπη και ελλείψεις φαρμάκων

Ο πρώτος χειμώνας χωρίς περιοριστικά μέτρα μετά από 2,5 χρόνια, βρίσκει τον πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο να αντιμετωπίζει ακόμα τις επιπτώσεις της πανδημίας.



Αν και ο κορονοϊός κινείται πλέον σε προβλέψιμα επίπεδα στο δυτικό κόσμο, έχει σημάνει συναγερμός στην Ευρώπη, λόγω της νέας έξαρσης στην Κίνα. Την ίδια ώρα, σχεδόν όλες οι χώρες -μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα γρίπης και εποχικών ιώσεων, εν μέσω ελλείψεων ακόμη και στα κοινά φάρμακα.

Προβληματισμένες, αλλά και διχασμένες βρίσκονται στην αυγή της νέας χρονιάς οι υγειονομικές αρχές της Ευρώπης, με αφορμή τη νέα απειλή της έξαρσης του κορονοϊού στην Κίνα.

Η μία μετά την άλλη, οι χώρες λαμβάνουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα στα αεροδρόμια για τους ταξιδιώτες που εισέρχονται από την Κίνα, με την Ισπανία να λαμβάνει μετά την Ιταλία, παρόμοιες αποφάσεις.

Άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, υποστηρίζουν ωστόσο, πως τα ταξιδιωτικά μέτρα είναι υπερβολικά στη φάση αυτή και τηρούν στάση αναμονής, ζητώντας επιπλέον στοιχεία.

Σε εγρήγορση βρίσκονται και οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιστήμονες στη χώρα μας εκτιμούν πως δεν απειλούμαστε ευθέως από την Κίνα, καθώς δεν έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όπως η Ιταλία και ως εκ τούτου θα συνταχθούμε με τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών αρχών, όταν και εάν ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο.

Έξαρση ιώσεων

Σταθερός ο κορονοϊός με 1.400 – 1.500 νοσηλείες σε απλές κλίνες. Την ίδια στιγμή που στην Κίνα γεμίζουν νοσοκομεία και νεκροτομεία, ο κορονοϊός στην Ελλάδα παραμένει σε σταθερά επίπεδα εδώ και πάνω από ένα μήνα. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με κορονοϊό είναι κυρίως ηλικιωμένοι και

με υποκείμενα νοσήματα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία των εργαζομένων στα Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ):

στις 29/12 νοσηλευόνταν 1.475 ασθενείς με κορονοϊό σε απλές κλίνες και 133 στις ΜΕΘ.

στις 13/12 Νοσηλευόνταν 1.549 ασθενείς σε απλές κλίνες και 126 στις ΜΕΘ.

στις 28/11 νοσηλευόνταν 1.429 σε απλές κλίνες και 132 στις ΜΕΘ.

Αντίστοιχα, στα μεγάλα νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή:

στον «Ευαγγελισμό» σε 82 απλές κλίνες Covid-19, νοσηλεύονται 72 ασθενείς

στο «Γεννηματάς» σε 54 απλές κλίνες Covid-19, νοσηλεύονται 54 ασθενείς

στο «Αττικόν» σε 16 σε 82 απλές κλίνες Covid-19, νοσηλεύονται 16 ασθενείς

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ήδη τα εφημερεύοντα νοσοκομεία πιέζονται υπερβολικά από την έξαρση των περιστατικών γρίπης και άλλων εποχικών λοιμώξεων:

"Η ταλαιπωρία των ασθενών είναι μεγάλη και υπάρχουν πολύωρες αναμονές στα ΤΕΠ εξαιτίας της έλλειψης πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των ελλείψεων προσωπικού των νοσοκομείων. Προσοχή λοιπόν γιατί φέτος με τη μη τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας, χάνουμε κατά κράτος από τις άλλες ιώσεις. Επιτακτική η ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό", σημειώνει ο ίδιος.

Όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία για την τελευταία εβδομάδα (19-25/12/2022), 109 νέοι ασθενείς διασωληνώθηκαν και 137 κατέληξαν στον θάνατο, δηλαδή σχεδόν 20 ανά ημέρα.

Κυρίαρχος είναι ο ιός ΒΑ.5 του κορονοϊού, με τις δύο υποπαραλλαγές ΒQ.1 και BQ.1.1 να παρουσιάζουν διαρκή αύξηση.Τον “κώδωνα του κινδύνου” για τον κορονοϊό κρούουν οι επιστήμονες της επιτήρησης αστικών λυμάτων, που ανακάλυψαν αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 3 από τις 7 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Πρωτοφανής αύξηση στη γρίπη – Γέμισαν τα νοσοκομεία – Μεγάλη έξαρση στους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά

Διαρκώς αυξανόμενες είναι οι νοσηλείες της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) κυρίως στους ηλικιωμένους και στα μικρά παιδιά.Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε στην κοινότητα περαιτέρω αύξηση στις γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου) σε σχέση με την προηγούμενη.

Η αύξηση αφορούσε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με έμφαση στις ηλικιακές ομάδες 0-4, 5-14 και άνω των 65 ετών.Συγκεκριμένα, ο αριθμός γριπωδών συνδρομών ανά 1.000 επισκέψεις σε γιατρό ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό για την περίοδο 2019-2020 (προ πανδημίας).Η θετικότητα στα τεστ της γρίπης αυξήθηκε σημαντικά, ενώ καταγράφηκαν 7 νέες σοβαρές νοσηλείες ασθενών σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι. Οι 7 νοσηλευόμενοι στην Εντατική αποδείχθηκε ότι είχαν προσβληθεί από γρίπης τύπου Α.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη έξαραση γρίπης που αντιμετωπίζει η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς η έξαρση της επιδημίας της γρίπης κορυφώνεται τον μετά τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο.

“H γρίπη αυτή τη στιγμή έχει μια από τις πιο μεγάλες εξάρσεις που έχουμε δει στην προ Covid εποχή γιατί τα δύο χρόνια που είχαμε Covid δεν υπήρχε κυκλοφορία της γρίπης λόγω των περιοριστικών μέτρων”, δήλωσε πρόσφατα ο επικ. Καθηγητής Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης και πρόσθεσε:“Θα πρέπει να δούμε πόσο πιθανό είναι αυτό να δημιουργήσει μια πίεση στο σύστημα υγείας”, σημείωσε προσθέτοντας ωστόσο, το ΕΣΥ είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένο από προηγούμενα χρόνια.

“Δεν έχουμε αναμονές για ΜΕΘ ενώ άλλες χρονιές υπήρχαν αναμονές για τις ΜΕΘ για τη γρίπη”, σημείωσε.

Γρίπη: Οι ελλείψεις φαρμάκων προκαλούν απελπισία σε γονείς, ασθενείς και φαρμακοποιούς

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη υγειονομική δυσκολία, οι ελλείψεις φαρμάκων εξακολουθούν να επιμένουν φέρνοντας σε απόγνωση τους ασθενείς και τους φαρμακοποιούς, παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση.Έτσι σήμερα και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες καταγραφές των φαρμακοποιών, εξακολουθούν να λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων σκευάσματα για χρόνιες παθήσεις, παιδιατρικά, αλλά και αντιβιοτικά, αντιπηκτικά, αντιδιαβητικά κ.ά.

Ελλείψεις, λόγω αυξημένης ζήτησης εξαιτίας της έξαρσης των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, εντοπίζονται σε διάφορες μορφές παρακεταμόλης (δισκία, αναβράζοντα, σιρόπια Depon, Panadol, Comtrex Cold κ.ά.), αντιπυρετικά, ιβουπροφαίνη, σιρόπια για τον βήχα, εισπνεόμενα, αλλά και βασικά αντιβιοτικά, όπως αμοξυκιλλίνη.Στις διεθνείς ελλείψεις φαρμάκων, που αφορούν και στις χώρες της Ευρώπης, περιλαμβάνονται τα αναλγητικά, τα αντιυπερτασικά, τα αντιβιοτικά, τα αντιόξινα και τα κυτταροστατικά.

Οι συνηθέστερες κατηγορίες φαρμάκων που παρουσιάζουν ελλείψεις, είναι οι εξής:

φάρμακα σε μορφή ταμπλέτας (45%)

φάρμακα σε μορφή κάψουλας (9%)

σκευάσματα σε ενέσιμη μορφή (23%)

σκευάσματα σε μορφή αλοιφής για τοπική εφαρμογή (8%)

φάρμακα σε μορφή σιροπιού (7%)

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρει σχετική έκθεση για τις ελλείψεις, το 48-58% των δηλώσεων ελλείψεων, αφορούν προβλήματα βιομηχανικής παραγωγής, ενώ άλλο ένα 31% που μπορεί να μειωθεί μέχρι και το 18%, αφορά προβλήματα εμπορικής διάθεσης.

Μόνο στο 9% αποδίδονται οι ελλείψεις λόγω απρόσμενης αύξησης της ζήτησης και ένα 8% σε προβλήματα διανομής κ.λπ.

Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικό πρόβλημα αποτελούν οι μόνιμες αποσύρσεις φαρμάκων οι οποίες σε ποσοστό 70% αποδίδονται σε εμπορικούς λόγους, κάτι που συμβαίνει ιδιαίτερα έντονα την τελευταία 12ετία.

πηγή: iatropedia.gr

