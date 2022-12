Πολιτική

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και χοροί στην ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο (εικόνες)

Τα κάλαντα έψαλαν στην ΠτΔ η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Προεδρική Φρουρά.



Ακολούθησαν διαδοχικά: το Ουκρανικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Κέντρο «Μπερεγίνια», η Χορωδία του Δήμου Σαλαμίνας, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Βριλησσίων «Πύρρος», η μουσική ομάδα της οργάνωσης Connect by Music, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ο Παραδοσιακός Λαογραφικός Σύλλογος Δήμου Φυλής «Χοροδρώμενο» και το Κέντρο Λαϊκού Πολιτισμού Αιγάλεω.

Το πρόγραμμα της κυρίας Σακελλαροπούλου για αύριο, Πρωτοχρονιά

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αύριο, 1η Ιανουαρίου 2023:

στις 11:00, θα συμμετάσχει στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους

στις 12:00, θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο ευχές για το νέο έτος από εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας

στις 13:30, θα μεταβεί στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.