Life

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 47 χρόνια νηφαλιότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Είμαι αλκοολικός, που έχει αναρρώσει και για εσάς εκεί έξω, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν...», ανέφερε μεταξύ άλλων σε μήνυμα του.

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός 'Αντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins) γιορτάζει τα 47 χρόνια νηφαλιότητάς του με ένα νέο, εμπνευσμένο βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ενθαρρύνει τους άλλους να «συνεχίσουν να αγωνίζονται» και να είναι δυνατοί.

«Είμαι αλκοολικός, που έχει αναρρώσει και για εσάς εκεί έξω, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν... Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας, να είστε περήφανοι για τη ζωή σας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Μια μέρα του 1975, συνειδητοποίησε ότι «κάτι δεν πήγαινε πραγματικά καλά με τον εαυτό του», αλλά αρχικά δεν ήξερε ότι «ήταν ένα είδος ψυχικής, σωματικής κατάστασης που ονομάζεται αλκοολισμός... εθισμός».

Αμέσως μετά η ανάρτησή του κατακλύστηκε από χιλιάδες μηνύματα των θαυμαστών του, μεταξύ αυτών πολλών επωνύμων όπως των 'Αλεκ Μπάλντουιν, Χιου Τζάκμαν και Αμάντα Κλόυτς.

Σύμφωνα με την Dailmail το σούπερ μόντελ, Ναόμι Κάμπελ (Naomi Campbell), η οποία είναι νηφάλια από το 2008 μετά από τη δικής της σκληρή μάχη με την κοκαΐνη και το αλκοόλ, επαίνεσε τον ηθοποιό επειδή είναι «φωτεινός φάρος» και έμπνευση στο δικό της «ταξίδι στην ανάρρωση».