Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Έλαμψε η χώρα και ο ουρανός για την υποδοχή του χρόνου. Φωτογραφίες από τους εορτασμούς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη...

«Πάει ο παλιός ο χρόνο, ας γιορτάσουμε παιδιά και του χωρισμού ο πόνος ας κοιμάται στην καρδιά... Καλή χρονιά, χαρούμενη η χρυσή Πρωτοχρονιά!» τραγούδησε η Αθήνα στην ανατολή του 2023, στην πλατεία Συντάγματος, όπου ο Δήμος Αθηναίων προγραμμάτισε μια ξεχωριστή γιορτή για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.

Πολυάριθμα, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον αθηναϊκό ουρανό πάνω από την Ακρόπολη, τη Βουλή και το Σύνταγμα, δημιουργώντας ένα πραγματικά φαντασμαγορικό θέαμα. Από νωρίς ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, συνοδεία 10μελούς ορχήστρας δεξιοτεχνών μουσικών και σολίστ, με τραγούδια και μελωδίες που αγαπήθηκαν από όλους, καλωσόρισαν τη νέα χρονιά. Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά από την ΕΡΤ, οι οποίοι συμμετείχαν αφιλοκερδώς στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων.

Λίγα λεπτά πριν από την αλλαγή του νέου χρόνου ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης ανέβηκε στη σκηνή, όπου όλοι μαζί μέτρησαν αντίστροφα, μέχρι το πρώτο δευτερόλεπτο του 2023.

Ο Κώστας Μπακογιάννης ευχήθηκε Χρόνια Πολλά, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πολυπληθή παρουσία και εξέφρασε τη χαρά του που «ανταμώνουμε ξανά». Επίσης, ευχήθηκε να «είμαστε όλοι καλά», και το 2023 όχι μόνο να επουλώσει τις πληγές που άνοιξε το 2022, αλλά, γιατί όχι, να μας επιφυλάξει και πολλές όμορφες εκπλήξεις. Καταλήγοντας το μήνυμά του, είπε να «βλέπουμε κόσμο με χαμόγελα, όπως αυτά που βλέπουμε τώρα» και τραγούδησε «Καλή Χρονιά, Καλή Χρονιά, Χαρούμενη Χρυσή Πρωτοχρονιά».

Το πάρτι, με μουσική και πολύ χορό, θα συνεχιστεί στη στοά της Βαρβακείου, όπου ο Δήμος Αθηναίων με τους πιο σημαντικούς dj της Αθήνας δημιουργήσαν ένα ανοικτό πάρτι που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων υποδέχτηκε η Θεσσαλονίκη το 2023

Με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων κι ένα μουσικό πάρτι στην πλατεία Αριστοτέλους υποδέχθηκε η Θεσσαλονίκη το 2023. Η αλλαγή της χρονιάς συνοδεύτηκε από ένα 6λεπτο σόου πυροτεχνημάτων, με τη ρίψη να γίνεται από θαλάσσης και τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό της πόλης.

Το μοναδικό υπερθέαμα χρωμάτων και σχεδίων αποτέλεσε χορηγία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και το σόου συνοδεύτηκε από ειδικά επιλεγμένα κομμάτια κλασικής μουσικής.

Νωρίτερα, μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν την πλατεία Αριστοτέλους, για να συμμετάσχουν στο πάρτι που οργάνωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης με τις μουσικές από γνωστούς Djs.

Μαζί με τους Θεσσαλονικείς στην πλατεία Αριστοτέλους υποδέχθηκαν το 2023 και πολλοί τουρίστες που βρέθηκαν στην πόλη για τις ημέρες των εορτών από γειτονικές χώρες αλλά ακόμη και από την Αμερική.

«Όποια πληγή άνοιξε η χρονιά που φεύγει να την κλείσει το νέο έτος. Το 2023 να φέρει χαρές, επιτυχίες, υγεία, ειρήνη, αλληλεγγύη. Κανένας να μη μείνει μόνος. Στην πόλη μας, που όλοι μαζί καταφέραμε να φωτίσουμε, να στολίσουμε, να κάνουμε τόσο όμορφη, να προσφέρει επιτυχίες. Να είναι μια πόλη ονομαστή. Αυτές οι όμορφες εικόνες της Θεσσαλονίκης να ταξιδεύουν παντού και πολλοί από όλον τον κόσμο να έρχονται να επισκέπτονται αυτόν τον υπέροχο τόπο, τη Θεσσαλονίκη που αγαπάμε. Κάθε καλό για την πόλη μας, κάθε καλό για καθέναν από εσάς», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας ,μετρώντας αντίστροφα για την έλευση του νέου χρόνου.

Με εορταστικές μελωδίες και πυροτεχνήματα υποδέχθηκε το 2023, το Ηράκλειο

Με την Φιλαρμονική του δήμου Ηρακλείου και ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων γιορτάστηκε η αλλαγή του χρόνου στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» , στην γεμάτη πλατεία Ελευθερίας. Ο δήμαρχος , Βασίλης Λαμπρινός, έδωσε την αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2023 ενώ στις ευχές του τόνισε μεταξύ άλλων: «Όσο είμαστε ενωμένοι και δείχνουμε αλληλεγγύη, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Χρόνια πολλά σε όλους».

