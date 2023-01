Κοινωνία

Γαλάτσι - Μετρό: Εμπρηστική επίθεση στο εργοτάξιο

Εργοτάξιο του μετρό έγινε στόχος επίθεσης στο Γαλάτσι. Φθορές σε μηχανήματα.

Εμπρηστική επίθεση με στόχο εργοτάξιο του Μετρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι τοποθέτησαν τρεις αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στο εργοτάξιο που βρίσκεται στη λεωφόρο Βεϊκου.

Λίγο πριν από τη 01:00, εξερράγη ο ένας εμπρηστικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια.

