Μέσι: Τελείωσε ένας χρόνος που δεν θα ξεχάσω ποτέ

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε το 2022 αγκαλιά με την οικογένειά του και ευχήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο για το 2023, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ, τη χρονιά που πέρασε.



Στη σχετική ανάρτησή του στα social media, ο Λιονέλ Μέσι έκανε λόγο για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα το 2022, με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Η ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι

«Τελείωσε ένας χρόνος που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το όνειρο που κυνηγούσα πάντα έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Όμως δεν θα είχε καμία αξία αν δεν μπορούσα να το μοιραστώ με μια υπέροχη οικογένεια, την καλύτερη που θα μπορούσα να έχω και κάποιους φίλους που πάντα με στηρίζουν και δεν με άφηναν κάτω κάθε φορά που έπεφτα.

Θέλω επίσης να έχω πάντα στο μυαλό μου όσους ανθρώπους με υποστηρίζουν. Είναι υπέροχο που μοιράζομαι αυτή τη διαδρομή με όλους εσάς. Θα ήταν αδύνατο να φτάσω εκεί που έφτασα χωρίς τόση στήριξη που έλαβα τόσο από την πατρίδα μου, όσο από το Παρίσι, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις ή χώρες που μου δείχνουν την αγάπη τους.

Ελπίζω το 2022 να ήταν υπέροχο για όλους εσάς και σας εύχομαι υγεία, δύναμη και να συνεχίσετε να είστε ευτυχισμένοι το 2023. Μια αγκαλιά σε όλους».

