Πολιτική

Ακάρ για Καστελλόριζο: Λάθος οι υπολογισμοί της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ για μία ακόμη φορά έκανε... το άσπρο - μαύρο, κατηγορώντας την Ελλάδα για προκλητικές ενέργειες.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδας προχώρησε ο Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πραγματοποίησε εναέριες επιθεωρήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μαζί με τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας στρατηγό Atila Gulan.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας στοχοποίησε την Ελλάδα για το Καστελλόριζο λέγοντας ότι «είναι λάθος οι υπολογισμοί της Ελλάδας για το Καστελλόριζο».

Ο Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε ακόμη ότι «η πολιτική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη. Βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, την αυτοάμυνα, τα δικαιώματά μας και αυτά των αδελφών Κυπρίων. Εξοπλίζουν τα νησιά, παραβιάζοντας τις διεθνείς συμφωνίες. Συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση. Δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο μέχρι σήμερα, ούτε και θα επιτρέψουμε».

Κατά τη διάρκεια της πτήσης της αποστολής, η οποία διήρκεσε περίπου 3 ώρες με το αεροσκάφος HIK, το οποίο το περιέγραψε ως «το μάτι της Τουρκίας στον ουρανό», ο Ακάρ έλαβε πληροφορίες μέσω ασυρμάτου από τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μίλησε και με πιλότους σημειώνοντας ότι «Αφενός, διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συνόρων μας με την κατανόηση του «τα σύνορα είναι τιμή», από την άλλη, συνεχίζουμε τον αποφασιστικό αγώνα μας ενάντια στους τρομοκράτες. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε τη χώρα με αποφασιστικότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Πρωτοχρονιά - Θεοδωρικάκος: Άλλαξε χρόνο με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (εικόνες)

Καιρός: Θερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα