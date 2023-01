Life

Πέθανε η Ανίτα Πόιντερ

Έφυγε από τη ζωή η βραβευμένη με Γκράμι τραγουδίστρια Ανίτα Πόιντερ. Συγκινεί η ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Η βραβευμένη με Γκράμι τραγουδίστρια Ανίτα Πόιντερ πέθανε σε ηλικία 74 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης της.

Ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος της R&B, The Pointer Sisters, η Ανίτα Πόιντερ έγινε γνωστή παγκοσμίως με επιτυχίες όπως οι "I'm So Excited", "Jump" και "Fire."

Το συγκρότημα από το Όκλαντ της Καλιφόρνια--οι τρεις αδελφές Ανίτα, Τζουν και Ρουθ--κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του το 1973 και αργότερα κέρδισε τρία βραβεία Γκράμι.

"Με θλίψη μου ανακοινώνω ότι η πελάτισσά μου και βραβευμένη με Γκράμι, Ανίτα Πόιντερ, των Pointer Sisters, πέθανε έπειτα από μια ηρωική μάχη με τον καρκίνο", έγραψε στο Instagram ο Ρότζερ Νιλ.

"Παρότι λυπούμαστε βαθύτατα για την απώλεια της Ανίτα, μας παρηγορεί το ότι γνωρίζουμε πως πλέον βρίσκεται μαζί με την κόρη της Τζέιντα και τις αδελφές της Τζουν & Μπόνι εν ειρήνη. Ο Παράδεισος είναι ομορφότερος με την Ανίτα εκεί", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένειά της.

