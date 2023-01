Κόσμος

Ουγκάντα: Ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε εμπορικό κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους,

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Ουγκάντας, την Καμπάλα, στη διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Έπειτα από ένα σόου με πυροτεχνήματα έξω από το εμπορικό κέντρο Freedom City, στο νότιο τμήμα της Καμπάλα, «σημειώθηκε ποδοπάτημα, το οποίο προκάλεσε τον άμεσο θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων», ανέφερε στην ανακοίνωση ο Λουκ Οουγεσίγκιρε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου συνολικά 9 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί», πρόσθεσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «νέοι» είναι μεταξύ των θυμάτων και έκανε λόγο για «απροσεξία και αμέλεια», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Πρωτοχρονιά - Θεοδωρικάκος: Άλλαξε χρόνο με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (εικόνες)

Καιρός: Θερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα