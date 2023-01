Κόσμος

Γερμανία: “Βάφτηκαν” με αίμα οι εορτασμοί για το νέο έτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεαρός έχασε τη ζωή του, ένας άντρας ακρωτηριάστηκε και δεκάδες είναι οι τραυματίες σε διάφορα περιστατικά σε όλη τη χώρα.

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του, όταν εξερράγησαν οι κροτίδες που χρησιμοποιούσε, ενώ δύο άνδρες ακρωτηριάστηκαν σε ατυχήματα με εκρηκτικά, στον πρώτο εορτασμό Πρωτοχρονιάς χωρίς περιορισμούς έπειτα από δύο χρόνια, στη Γερμανία. Επεισόδια περιορισμένης έκτασης συνέβησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η αλλαγή του χρόνου εορτάστηκε φέτος σε μεγάλο βαθμό χωρίς περιορισμούς για πρώτη φορά έπειτα από δύο χρόνια μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού και η Αστυνομία κάνει σήμερα λόγο για «σημαντική αύξηση» του αριθμού των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 17χρονος στη Λειψία τραυματίστηκε ενώ χρησιμοποιούσε εκρηκτικά και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στη Θουριγγία δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά από πυροτεχνήματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ένας 42χρονος χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί και στους δύο βραχίονες, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ενώ χειριζόταν κροτίδες που είχε παραγγείλει μέσω Διαδικτύου και ένας 21χρονος έχασε το χέρι του σε ατύχημα με παράνομα εκρηκτικά.

Στην Φρανκφούρτη κροτίδα προκάλεσε πυρκαγιά σε μπαλκόνι, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε στο εσωτερικό διαμερίσματος, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε μια γυναίκα από την εισπνοή καπνού. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε έκρηξη πυροτεχνημάτων στο υπόγειο πολυκατοικίας στο Βρανδεμβούργο. Σε αντίστοιχο περιστατικό στη Ρηνανία - Παλατινάτο υπέστησαν εγκαύματα τρεις 11χρονοι και ένας 39χρονος στη Βάδη - Βυρτεμβέργη τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από κροτίδα και χρειάστηκε να διακομισθεί με ελικόπτερο.

Στο Βερολίνο αστυνομικοί και πυροσβέστες δέχθηκαν «μαζική επίθεση με κροτίδες» κατά την επιχείρηση κατάσβεσης φλεγόμενου αυτοκινήτου, ενώ σε άλλο περιστατικό, νεαροί πέταξαν πυροτεχνήματα και έναν πυροσβεστήρα σε σταθμευμένο τουριστικό λεωφορείο, προκαλώντας ολική καταστροφή του παρμπρίζ. Σύμφωνα με την Αστυνομία της πρωτεύουσας, 60-80 άτομα επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε βαν γεμάτο πυροτεχνήματα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι ένα όχημά της υπέστη «τεράστιες ζημιές» από πυρκαγιά που προκάλεσαν πυροτεχνήματα. Στο κέντρο του Βερολίνου ένας αστυνομικός και μία γυναίκα τραυματίστηκαν από κροτίδες, όταν δέχθηκαν «επίθεση» κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε κατάστημα που είχε υποστεί ζημιές από εκρηκτικά. Σε άλλο σημείο της πόλης «ανόητοι "πυροβολούν" με κροτίδες εναντίον περαστικών», ανέφερε η Αστυνομία στο Twitter τη νύχτα.

Σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν περισσότερες από 1700 επιχειρήσεις, τουλάχιστον 1000 περισσότερες από ό,τι πέρυσι. Μόνο στο Βερολίνο, 15 στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης τραυματίστηκαν σε 38 επιθέσεις που δέχθηκαν ενώ επιχειρούσαν. Ο επικεφαλής του Συνδικάτου της Αστυνομίας Στέφαν Βε ζήτησε και πάλι την απαγόρευση των κροτίδων. «Έχουμε δει σε όλη τη χώρα ότι χρησιμοποιούνται ως όπλο εναντίον ανθρώπων», τόνισε.

Επεισόδια όμως προκλήθηκαν και κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων στο Βερολίνο, στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, πραγματοποιήθηκαν «πολλές συλλήψεις» κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως για τη χρήση πιστολιών κρότου και η Αστυνομία προέτρεψε το συγκεντρωμένο πλήθος να εγκαταλείψει την περιοχή περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Καιρός: Θερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα

Μητέρα έμαθε ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί της... από τα ΜΜΕ