Αντετοκούνμπο vs Ντόντσιτς: φιλική αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ

Τι ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για την φιλική "μάχη" των εθνικών ομώδων.

Ένα δυνατό φιλικό προετοιμασίας, ενόψει της συμμετοχής και των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, ανακοίνωσε μέσω των social media η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Η ΕΟΚ γνωστοποίησε ότι στις 4 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ η Εθνική Ανδρών θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία, με τον κόσμο να περιμένει μια... τιτανομαχία μεταξύ των ΝΒΑερ Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς.

Μάλιστα, στην ανάρτησή της στα social media η ομοσπονδία έχει σε περίοπτη θέση τόσο τον αστέρα της «γαλανόλευκης» και των Μιλγουόκι Μπακς, όσο και τον Σλοβένο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς.

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM