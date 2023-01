Κόσμος

“Qatar Gate” - La Repubblica: έτοιμο το αίτημα για άρση ασυλίας δύο ευρωβουλευτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ιταλική εφημερίδα για τις εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο που εμπλέκει την Εύα Καϊλή και άλλα πρόσωπα του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύμφωνα με σημερινό άρθρο της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica «η έρευνα για το "Qatar Gate" μπαίνει στην δεύτερη φάση της» και «είναι έτοιμο αίτημα για άρση ασυλίας μερικών ευρωβουλευτών».

Κατά την εφημερίδα, η δεύτερη αυτή φάση μπορεί να ξεκινήσει από αύριο, κιόλας, με νέες έρευνες και άμεση αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Η La Repubblica προσθέτει ότι οι Βέλγοι εισαγγελείς, τις ώρες αυτές, πληροφόρησαν το προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου ότι θα στείλουν πολύ σύντομα, πιθανόν, αίτημα άρσης ασυλίας ευρωβουλευτών.

Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι πρόκειται, όπως φαίνεται, για δυο αιτήματα που αφορούν τους ευρωβουλευτές Μάρκ Ταραμπελά και Αντρέα Κοτσολίνο. Προς το παρόν, σε ό,τι αφορά την Βελγίδα ευρωβουλευτή Μαρία Αρενά, οι έρευνες δεν φαίνεται να περνούν σε νέα φάση, με αίτημα άρσης της ασυλίας της.

Η La Repubblica προβλέπει ότι αν το όλο θέμα εξετασθεί με γρήγορους ρυθμούς, η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου μπορεί να κληθεί να εκφραστεί σχετικά με το αίτημα των εισαγγελέων για τον Ταραμπελά και τον Κοτσολίνο, στις 16 Ιανουαρίου. Παράλληλα, εκτιμά ότι δεδομένης της έκτασης που έχει προσλάβει το σκάνδαλο, δύσκολα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να μην προχωρήσει στην άρση.

Η ιταλική εφημερίδα προσθέτει ότι οι βελγικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι «τουλάχιστον ένας Ιταλός ευρωβουλευτής, ο Αντρέα Κοτσολίνο, φέρεται να παρενέβη στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την προαγωγή των συμφερόντων του Μαρόκου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι ήταν βοηθός του Κοτσολίνο. Ο τελευταίος, όμως, σε δηλώσεις του, έχει τονίσει ότι «δεν πήρε ποτέ ούτε ένα ευρώ για να δράσει με τρόπο που να αντιβαίνει στις υποχρεώσεις του». Σύμφωνα με την La Repubblica, όμως, ο Τζόρτζι φέρεται να κατέθεσε ότι "υποθέτει" πως ο Παντσέρι μπορεί να έδωσε χρήματα στον Κοτσολίνο.

«Μπορεί να ζητηθεί και η άρση ασυλίας του Μαρκ Ταραμπελά, ο οποίος ανήκε, με άμεσο τρόπο, στο δίκτυο Παντσέρι», προσθέτει η εφημερίδα της Ρώμης. Όσο, τέλος, για τους δυο Ιταλούς κεντροαριστερούς ευρωβουλευτές Αλεσάντρα Μορέτι και Μπράντο Μπενιφέι, τονίζεται ότι «μπορεί οι βοηθοί τους να ήταν μέρος του δικτύου Παντσέρι, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις πως οι ίδιοι γνώριζαν ότι πίσω από τον Παντσέρι δεν υπήρχε μια απλή ΜΚΟ, αλλά κράτη- διαφθορείς, τα οποία ήθελαν να εξαγοράσουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία».

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Καιρός: Θερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα

Μητέρα έμαθε ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί της... από τα ΜΜΕ