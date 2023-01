Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: πρωτοχρονιάτικες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

"Ποδαρικό" με νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου έκανε η Άγκυρα, συνεχίζοντας τις προκλήσεις από αέρος πάνω από το Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2022, οι τουρκικές εναέριες δυνάμεις πραγματοποίησαν με 3 οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16, 3 παραβάσεις και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Τα αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

