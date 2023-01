Παράξενα

Γερμανία: τα πυροτεχνήματα έκαναν ιδιοκτήτες και σκύλους να... “κρυφτούν” σε αεροδρόμιο

Στο 80% η πληρότητα των ξενοδοχείων γύρω από το αεροδρόμιο, για την Πρωτοχρονιά από ιδιοκτήτες σκύλων.

Eκατοντάδες ιδιοκτήτες σκύλων στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία βρήκαν χθες τη νύχτα «καταφύγιο» από τα πυροτεχνήματα στο αεροδρόμιο Βόνης/Κολωνίας.

Γύρω από το αεροδρόμιο υπάρχει ζώνη απαγόρευσης χρήσης πυροτεχνημάτων και πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων επέλεξαν να περάσουν εκεί την αλλαγή του χρόνου, προκειμένου να μην αναστατωθούν οι τετράποδοι φίλοι τους. «Μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος θέλει επιτέλους να γιορτάσει και πάλι, αλλά τα σκυλιά μπορεί να πανικοβληθούν από τα πυροτεχνήματα», δήλωσε στην BILD ένας από τους πολίτες που βρέθηκαν χθες στο αεροδρόμιο. Πολλοί επέλεξαν επίσης να περάσουν τη νύχτα μαζί με τα σκυλιά τους σε ξενοδοχεία του αεροδρομίου.

Στη Βιέννη, τα ξενοδοχεία γύρω από το αεροδρόμιο «Σβέχατ» ανέφεραν πληρότητα άνω του 80% για τη χθεσινή νύχτα, κυρίως από ιδιοκτήτες σκύλων.

