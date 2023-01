Life

Ο Μπιλ Κόσμπι σχεδιάζει την επιστροφή του

Ο διάσημος κωμικός έχει καταδικαστεί με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης.

Ο Αμερικανός κωμικός Μπιλ Κόσμπι (Bill Cosby), ο οποίος καταδικάστηκε για ποινική κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης το 2018, σχεδιάζει να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο WGH Talk, ο 85χρονος Κόσμπι απάντησε θετικά όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να περιοδεύσει ξανά το 2023.

«Υπάρχει τόση πολλή διασκέδαση σε αυτή την αφήγηση ιστοριών που κάνω», είπε ο ηθοποιός στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Σκοτ Σπίαρς. «Πριν από χρόνια, ίσως πριν από 10 χρόνια, διαπίστωσα ότι είναι καλύτερα να το λέω αφού το γράψω. Αισθάνομαι ότι θα μπορέσω να εμφανιστώ και να είμαι ο Κόσμπι που το κοινό μου γνωρίζει ότι είμαι».

Ο εκπρόσωπός του, 'Αντριου Ουάιατ (Andrew Wyatt) επιβεβαίωσε στο Variety ότι ο κωμικός «σκέφτεται.. να ξεκινήσει περιοδεία» την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2023.

