Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι: Βαθμός “χρυσάφι” για τους γηπεδούχους

Οι «μπλε» ήταν το φαβορί… στα χαρτιά, αλλά μάλλον ικανοποιημένοι πρέπει να αισθάνονται με το αποτέλεσμα.

Το 2023 δεν μπήκε καλά για την Τσέλσι, η οποία αν και προηγήθηκε στο «Σίτι Γκράουντ» δεν κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο».

Η Νότιγχαμ πήρε το βαθμό και δεδομένων των δυσκολιών της αναμέτρησης και του ότι βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ το τελικό 1-1 μόνο αρνητικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η «αυλαία» της 18ης αγωνιστικής της Premier League.

Μετά το 2-0 επί της Μπόρνμουθ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στις 27/12, οι Λονδρέζοι ήταν στα... χαρτιά το μεγάλο φαβορί απέναντι στη μέχρι σήμερα προτελευταία της βαθμολογίας, Φόρεστ.

Ο Στέρλινγκ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ κι όλα έμοιαζαν να είναι με το μέρος της, αλλά όσο δεν ερχόταν το δεύτερο γκολ, οι γηπεδούχοι είχαν κάθε λόγο να ελπίζουν.

Έχασαν αρκετές ευκαιρίες, με κορυφαία το δοκάρι του Γκιμπς και δικαιώθηκαν στο 63΄ με τον Οριέ, στερώντας από τους φιλοξενούμενους την ευκαιρία ν΄ ανεβούν στην 7η θέση της Premier League και ταυτόχρονα μη επιτρέποντας τους να πανηγυρίσουν την «παρθενική» τους νίκη σε αγώνα που έδωσαν την πρώτη μέρα του νέου έτους (μετρούν 5 ισοπαλίες και 2 ήττες).

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τη Νότιγχαμ μετά από 24 χρόνια (1999) ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με την Τσέλσι να παραχωρεί τους πρώτους βαθμούς στην Φόρεστ μετά από 7 σερί νίκες σε ματς ανεξαρτήτου έδρας και διοργάνωσης.

